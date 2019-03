Unterländer Müllsäcke erhalten neues Design

Wie ästhetisch ansprechend ein Abfallsack ist, dürfte die meisten im Alltag herzlich wenig interessieren. Müllsäcke werden in der Regel nicht als Teil der Inneneinrichtung in den heimischen vier Wänden zur Schau gestellt, sondern erfüllen primär einen simplen, aber wichtigen Zweck: Abfall zu sammeln, um ihn nachher möglichst schnell und einfach entsorgen zu können.

Es stellt sich daher die Frage, weshalb die Interessensgemeinschaft Kehrichtsackgebühren Zürcher Unterland – glücklicherweise nennt sich dieser Zusammenschluss insgesamt rund 40 Unterländer Gemeinden der Einfachheit halber IGKSG – diese Woche angekündigt hat, dass sie ihren gebührenpflichtigen Müllsäcken ein neues Design spendiert hat. Ab Mitte März sind die Säcke nicht mehr Schwarz mit pinkem Aufdruck, sondern Grau mit pinkem Aufdruck. Den Entscheid, farblich ganz neue Wege zu gehen, haben die verantwortlichen Gemeinden an der letzten Vollversammlung vom 31. Mai 2018 getroffen.

Sack ist nicht gleich Sack

Tatsächlich fiel die Entscheidung nicht, weil es einfach mal wieder Zeit für etwas Neues war, sondern aus ganz pragmatischen Gründen. Die Gebührensäcke der IGKSG waren nämlich nicht die einzigen Säcke, die in modischem Schwarz gehalten waren. Auch die meisten gebührenfreien Abfallsäcke, die es in den meisten Läden zu kaufen gibt, sind normalerweise schwarz. In vielen IGKSG-Gemeinden ist ihre Verwendung jedoch nicht vorgesehen. Dank der Einführung der neuen Gebührensäcke lässt es sich beim Einsammeln leichter unterscheiden, was ein korrekt gefüllter Müllsack ist, in dessen Kauf die Gebühr für den Abfall bereits inbegriffen war, und was ein nicht erlaubter Sack ist.

Und das schlichte Grau erfüllt noch eine zweite Funktion. Die Müllabfuhr operiert vor allem während den kälteren Monaten oft dann, wenn noch nicht viel Tageslicht vorhanden ist. Durch das hellere Grau soll das Abfuhrpersonal abzutransportierende Abfallsäcke ideal identifizieren können. Wer noch dunkle Säcke hat, darf diese aber weiterhin verwenden. Die neuen Säcke sind ab Mitte März im Handel erhältlich. (Zürcher Unterländer)