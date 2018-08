Unterländer Spitäler haben die Kosten gut im Griff

Am Spital Bülach kostete 2017 eine stationäre Behandlung im Durchschnitt 9636 Franken. Das sind zwar 84 Franken mehr als im Vorjahr (9552 Franken). Doch im Vergleich mit anderen Akutspitälern im Kanton Zürich zählt Bülach weiterhin zu den kostengünstigen Häusern.

Das zeigt der Fallkostenvergleich, den die kantonale Gesundheitsdirektion gestern veröffentlicht hat. Die Basis bilden die Kostenanalysen von 19 Zürcher Akutspitälern, die jeweils mindestens 200 Patienten behandeln. Um die Zahlen vergleichen zu können, wird immer auch die durchschnittliche Schwere eines Falles, also der sogenannte Case-Mix-Index (CMI), berücksichtigt. Die veröffentlichten Fall­kosten sind also «schweregradbereinigt».

Ein Blick auf die Zahlen der Unterländer Spitäler zeigt, dass die Dielsdorfer Adus-Klinik ihre durchschnittlichen Fallkosten leicht senken konnte, von 8744 Franken im Jahr 2016 auf 8687 2017. Sie weist damit den tiefsten Wert überhaupt aus. In der Bülacher Klinik Uroviva sind die Fallkosten derweil merklich gesunken, von 9484 auf 8924 Franken. Auch das Spital Bülach liegt mit 9636 Franken erneut unter der 10 000-Franken-Grenze.

Zufrieden mit «Momentaufnahme»

«Wir haben diese Zahlen erfreut zur Kenntnis genommen», sagt Rolf Gilgen, CEO des Spitals Bülach, «sie bestätigen, dass wir die Kosten in einem normalen Jahr im Griff haben.» Beim Fallkostenvergleich, betont er, handle es sich nämlich um eine Momentaufnahme: «In Jahren mit grossen Investitionen kann es ganz anders aussehen.»

Fallkosten 2017 im Vergleich. Quelle: Gesundheitsdirektion Kanton Zürich

Die geltende Fallpauschale für Spitäler mit Notfallstation liegt im Kanton Zürich derzeit bei 9650 Franken. «Wir arbeiten also kostendeckend. Das ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich», sagt Gilgen. Der durchschnittliche Kostendeckungsgrad in den Zürcher Spitälern liegt bei 97 Prozent.

Unterschiede im Kanton sind gewachsen

Kantonsweit sind die Kosten für stationäre Behandlungen in Akutspitälern 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozent gestiegen, wobei die Differenz zwischen dem kostengünstigsten Leistungserbringer und dem kostenintensivsten grösser geworden ist. Sie ist von 2834 Franken im Jahr 2016 auf 3056 Franken im Jahr 2017 gestiegen. Die höchsten Fallkosten haben die Stadtspitäler, allen voran das Zürcher Waidspital mit 11 743 Franken.

Die Gesamtkosten der Spitäler blieben 2017 konstant, während die Fallzahlen leicht zurückgingen. Gemäss Gesundheitsdirektion bleibt es für die Spitäler und Kliniken wichtig, die Herausforderungen anzunehmen, die mit den Patienten und Kostenentwicklungen verbunden sind. Konkret müssten Kosten gesenkt und gegebenenfalls Kapazitäten angepasst werden.

Sparen im Korsettder Regulierungen

Kostenbewusstsein sei für sein Spital ein Dauerauftrag, sagt Gilgen. Gleichzeitig müsse man darauf bedacht sein, ein möglichst ausgewogenes Angebot zur Verfügung zu stellen, das den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht. «Als Listenspital können wir nicht nur das machen, was Geld bringt.» Spitäler und Kliniken würden sich heute zudem in einem engen Korsett der Regulierungen befinden. Es sei deshalb durchaus wichtig, dass man beim Kostenbewusstsein vorne dabei sei, sagt Gilgen: «Auch im Hinblick auf die Leistungsaufträge, die vom Kanton erteilt werden.» Manchmal hilft aber auch das nicht. So wurde dem Spital Bülach jüngst der Leistungsauftrag für bariatrische Chirurgie verweigert, obwohl der Spezialist und die Nachfrage vorhanden gewesen wären. (dsh)