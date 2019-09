Urteil macht Weg frei zum Bau eines Glockenturms

Die Zeichen stehen gut, dass die St. Michael-Kirche in Dietlikon zu ihrem 50-Jahr-Jubiläum im September 2020 einen Kirchturm erhält. Dies gibt die katholische Kirchenpflege Wallisellen, Dietlikon, Wangen-Brüttisellen am Montag in einer Medienmitteilung bekannt-

Mit seinem Urteil vom 29. August hat das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich nämlich eine Beschwerde der Katholischen Kirchgemeinde Wallisellen, Dietlikon, Wangen-Brüttisellen weitgehend gutgeheissen und zwei Bestimmungen zur Läutordnung im Entscheid des Baurekursgerichts vom 20. Dezember 2018 geändert.

Glockengeläut ist zulässig

Das Geläut der Kirchenglocken für die an den Wochenenden stattfindenden Gottesdienste wurde vom Verwaltungsgericht als zulässig eingestuft. Besonders erfreulich sei, dass der Spielraum zur Verschiebung der Gottesdienstzeiten bei der Kirchgemeinde belassen wurde und bei Änderungen des Beginns von Gottesdiensten kein neues Baugesuch eingereicht werden müsse.

Der Kirchgemeinde stehe es damit frei, welche Gottesdienste sie am Sonntag während 5, 10 oder 15 Minuten einläuten möchte. Auf das bürgerliche Läuten am Sonntagabend muss hingegen verzichtet werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Keine lokale Tradition

In seinem Entscheid hat das Verwaltungsgericht der Unterscheidung zwischen bürgerlichem und liturgischem Geläut besondere Bedeutung beigemessen und die Bedeutung der Glockenklänge für die Gottesdienste am Wochenende hervorgehoben.

Das Verwaltungsgericht verneinte allerdings das Vorliegen einer lokalen Tradition des Wochenendeinläutens und -ausläutens und führte aus, dass das samstägliche Ein- und das sonntägliche Ausläuten bereits durch die reformierte Kirche erfolgen würden.

Das Verwaltungsgericht betonte, dass an der Nachahmung einer Tradition ein geringeres öffentliches Interesse existiert als am Erhalt einer Tradition und bezieht sich auf den geplanten Neubau eines Kirchturms in Dietlikon.

Kirchenpflege: Begründung ist vertretbar

Die Kirchenpflege der katholischen Kirchgemeinde Wallisellen, Dietlikon, Wangen- Brüttisellen hält die Begründung des Verwaltungsgerichts gestützt auf die rechtlichen Grundlagen für vertretbar. «Wir sehen aufgrund der durch das Verwaltungsgericht festgesetzten Läutordnung sowie der Rechtslage keine Veranlassung, das Urteil weiter zu ziehen», sagt Kirchenpflegepräsident Hanspeter Kündig.

Wenn das auch bei keiner Gegenpartei der Fall ist, kann nach Rechtskraft des Entscheides des Verwaltungsgerichts mit dem Bau des Kirchturms der St. Michael-Kirche in Dietlikon begonnen werden. Somit könnte auch der Zeitplan für den Bau des Kirchturms (bis zum 50-Jahr-Jubiläum am 12./13. September 2020) noch eingehalten werden. (mst)