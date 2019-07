Vater drohte seiner Familie mit dem Tod

Im August 2016 kam es in der Garage eines Einfamilienhauses in Buchs zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und seiner Ehefrau sowie den zwei gemeinsamen Töchtern. Dabei soll der Beschuldigte seiner Ehefrau gedroht haben, dass er sie und die Töchter in Brand setzen und töten werde. Überdies habe er seiner Ehefrau weitere Male mit dem Tod gedroht und sie im Verlauf der Auseinandersetzung gepackt und gegen die Wand gestossen, wodurch sie Verletzungen am Oberarm erlitten habe. Das Bezirksgericht Dielsdorf sprach den Mann im Dezember 2017 der Drohung und der Tätlichkeit schuldig und bestrafte ihn mit einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 30 Franken und einer Busse von 600 Franken.

Der Beschuldigte zog das Urteil weiter. Im September 2018 bestätigte das Obergericht den Schuldspruch sowie die Geldstrafe. Der Mann gab sich trotzdem nicht geschlagen und beantragte beim Bundesgericht, das Urteil aufzuheben und ihn freizusprechen. Der Beschuldigte ist der Meinung, dass das Obergericht den Grundsatz «in dubio pro reo» als Beweislastregel verletzt und den Sachverhalt willkürlich festgestellt hat. Er ist überzeugt, dass es sich um einen von seiner Ehefrau und den gemeinsamen Töchtern geplanten Komplott gegen ihn handelt. Diese wollten sich dafür rächen, dass er eine neue Partnerin habe und angeblich das der Familie zustehende Geld für diese und sein neues Auto verwende.

Beschwerde abgewiesen

Das Obergericht hielt fest, dass die Aussagen der Ehefrau nachvollziehbar sowie im Wesentlichen konstant, detailreich und individuell geprägt sind. Auch die Aussagen der beiden Töchter sind laut Obergericht glaubhaft. Der Beschuldigte habe sich hingegen ausweichend geäussert und die Todesdrohung stets bestritten.

Weiter hat die Polizei in der Hand des Beschuldigten ein Feuerzeug sichergestellt. Er erklärte, dieses für seinen Grill benötigt zu haben. Im Verlauf des Verfahrens hat er dann angegeben, dass er raucht. Laut Obergericht erscheint es lebensfremd, aus diesen Gründen ein Feuerzeug aus dem Keller seiner getrennt lebenden Ehefrau mitzunehmen. Betreffend die Tätlichkeit hat der Beschuldigte anlässlich seiner ersten staatsanwaltschaftlichen Einvernahme sowie an der Berufungsverhandlung eingestanden, seine Ehefrau weggestossen zu haben, dies zu anderen Zeitpunkten wiederum bestritten.

Das Bundesgericht hat die Beschwerde abgewiesen. Die Begründung: Das Obergericht hat den Schuldspruch auf verschiedene Zeugenaussagen gestützt und würdigt auch das Aussageverhalten des Beschuldigten. Die Strafe bleibt somit bestehen. Dem Beschuldigten werden zudem die Gerichtskosten von 1200 Franken auferlegt. (red)