Velofahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall hat sich am Dienstagabend in Kloten ein Velofahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 42-jährige Mann war gegen 20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Gerlisbergstrasse talwärts Richtung Kloten unterwegs, als er in einer Linkskurve stürzte, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Dabei erlitt der Zweiradfahrer, der keinen Helm trug, schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Die genaue Unfallursache ist zurzeit unklar, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Polizei sucht Zeugen. (far)