Verein baut neues Wasserrad

Der Samstag war ein wichtiger Tag für die Haumühle Embrach. Denn am Schweizerischen Mühletag am 24. Mai 2021 soll sich das erneuerte Wasserrad der Gattersäge wieder drehen. Um das neue Rad rechtzeitig rechtzeitig in Betrieb nehmen zu können, bleibt also nur noch etwas mehr als ein Jahr. Wie viele Arbeitsstunden für die Erneuerung nötig sein werden, ist noch nicht bekannt. «Aus diesem Grund haben wir heute alle Interessierten in die Haumüli eingeladen, um die ersten Arbeiten hautnah mitzuerleben. Auch zu weiteren öffentlichen Arbeitsschritten ist die Bevölkerung eingeladen», erklärte Hannes Fautschek, Sägemüller der Vereinigung «Pro Haumüli» am Samstag. Die Bevölkerung soll also bewusst in das Bauprojekt für das neue Wasserrad miteinbezogen werden.

Lärchenholz für die neuen Speichen

In einem ersten Schritt wurden die Speichen für das Wasserrad von Hannes Fautschek und seinem Arbeitskollegen Elmar Handke zugesägt. «Dazu verwenden wir heimisches Lärchenholz, welches sich besonders gut für Wasserräder eignet.» Die aus dem 19. Jahrhundert stammende Gattersäge setzt an der Stirnseite des Stamms an und arbeitet sich mit hoher Präzision über die ganze Länge bis zum Ende durch. Aus einem Lärchenstamm entstehen sechs Speichen, insgesamt werden für das neue Wasserrad 24 davon benötigt. «Zurzeit betreiben wir die Gattersäge noch mit dem Elektromotor.»

Das neue Wasserrad kann fast vollständig von den Mitgliedern von «Pro Haumüli» gebaut werden. Nur die Welle und die Rosetten können sie nicht selbst herstellen. Für die Gattersäge gibt es keinerlei Anleitung. «Bei dieser Maschine spielen meine Sinnesorgane eine wichtige Rolle. Ich muss hören, riechen und fühlen, um die Säge fachgerecht bedienen zu können», sagt Fautschek.

Oase der Erholung und der Entspannung

Fautschek ist vor rund drei Jahren auf die Vereinigung «Pro Haumüli» aufmerksam geworden. «Durch das Mitwirken und Arbeiten in der Mühle konnte ich mir ein grosses Wissen über die Berufe des Sägers, des Müllers und über das Bauen von Wasserrädern aneignen. Dieses mündlich überlieferte Wissen möchte ich an Jüngere weitergeben, damit es nicht verloren geht», fügt Fautschek zu seiner Motivation an. Für ihn sei die Mühle eine Oase der Erholung und der Entspannung, egal wie anstrengend oder belastend sein Arbeitstag gewesen sei. Dazu trage auch die Vereinskultur bei.

Die Haumühle Embrach wird 1365 erstmals geschichtlich erwähnt. Sie gehörte damals den drei Brüdern Heinrich, Johannes und Peter von der Heidegg. Sie verkauften die Haumühle an die Burg Teufen. Die Mühle wurde zu einem Lehen der Burg und hatte verschiedene Besitzer, bevor sie Anfang der 1990er-Jahre von der Stiftung Zürcher Heimatschutz übernommen wurde. Die in der Zwischenzeit zur Ruine verfallene Haumühle wurde mit grossem Aufwand wieder aufgebaut. Im Jahr 1994 wurde die Vereinigung «Pro Haumüli» gegründet mit dem Ziel, die Kornmühle und die Gattersäge zum Zersägen von Baumstämmen im gleichen Gebäude wiederaufzubauen. 2019 war der Wiederaufbau abgeschlossen.