Verein wirbt mit Süssmost für pestizidfreie Landwirtschaft

Ein süsser Duft von Apfelsaft liegt in der Luft, wenn man den Hof Guldenberg von Michael Lien­hard an diesem Freitag­morgen betritt. Dutzende ­leere Holzkisten stehen in der Gegend her­um. Gabelstapler fahren um­her; geschäftig huschen Leute im Arbeits­overall an einem vorbei. Vor dem Eingang des Hofs steht ein grosser Traktor mit grünem Anhänger, der leicht gekippt ist und am Ende eine Luke besitzt, die geöffnet ist. Tausende Äpfel purzeln aus ihr her­aus, direkt auf ein Fliessband. Von dort werden sie in ein grosses Stein­becken transportiert, wo sie über eine Zu­führschnecke ins Innere der Mosterei gelangen. Dort wird aus den Paradiesfrüchten Saft.

«Es braucht mehr Forschung»

Doch hier wird nicht irgendein Most hergestellt, sondern solcher von ungespritzten Hochstammbaum-Äpfeln. Laut ­Fausta Bor­sani, Co-Leiterin des Projekts «Pestizidfreie Landwirtschaft», ein Novum in der Schweiz. «Es ist uns erstmals gelungen, grössere Mengen ungespritztes Tafel­obst von Hochstammbäumen auf den Markt zu bringen und heute machen wir dasselbe mit dem Süssmost.» Bor­sani ist Agrarökonomin und arbeitet für den Verein «Vision Landwirtschaft». Mit Pilot­projekten wie diesem will der Verein aufzeigen, dass eine Schweizer Landwirtschaft ­ohne Pestizide möglich ist und dabei sogar wirtschaftlich sein kann, wie Bor­sani betont. «Es ist heute schon machbar, verschiedene Kul­turen ohne Pflanzenschutzmittel gewinnbringend anzubauen. Mais zum Beispiel.» Es müsse jedoch mehr Forschung betrieben werden. Die Wissenschaft «höse­led» den Problemen hinterher, anstatt sich der Zukunft zu widmen. «Sie untersuchen den Schaden, den Pestizide verur­sachen, anstatt Möglichkeiten zu eruieren, wie zum Beispiel Zuckerrüben oder Raps wirtschaftlich und ohne Pestizide angebaut werden können.»

Ruedi Stadler ist einer der vielen­ Bauern, die ihre Äpfel an diesem Tag auf den Hof Guldenberg in Embrach bringen. Während an­dere ein paar Holzkisten ab­laden, ist es bei Stadler ein An­hän­ger mit über 15 Tonnen. Der 26-Jährige aus Weingarten im Thurgau ist durch eine An­nonce auf die Aktion aufmerksam geworden. «Wir haben viele Hochstammbäume auf unserem Hof, des­sen Äpfel wir meist nur schwer verkaufen können.» Im Gegensatz zur Niederstamm­haltung hätten sie viele Vor­teile. So ein Baum sei ein kleines Ökosystem für sich, meint Stadler. «Sie schützen die Biodiversität, indem sie Lebensraum für Insekten, Vögel, Fledermäuse, Nager und allerlei Pflanzen bieten.» Auch der Preis, den Stadler erzielt, kann sich sehen lassen. So kriegt er 50 Rappen für ein Kilo Most­äpfel. Normalerweise sind es zwischen 33 und 39 Rappen.

Der «heilige Schwur»

Während in der Mosterei fleissig wei­ter Saft gepresst wird, sitzt Ralph Hablützel, ebenfalls vom Verein «Vision Landwirtschaft» und der zweite im Projektleitungsbund, im hofeigenen Lädeli und erledigt Papierkram. «Jeder muss den heiligen Schwur bei mir unterschreiben», sagt der Obstbauer schmunzelnd. Damit meint er eine Deklaration, die bestä­tigt, dass alle abgelieferten Äpfel ungespritzt sind. «Dies machen wir, weil Pestizide wie zum Beispiel Kupfer auch in Bio­betrieben erlaubt sind.» Es würden auch Stichproben entnommen und im Labor untersucht.

Der Ansturm für dieses Projekt sei riesig gewesen, erzählt Hablützel. «300 Bauern aus der ganzen Schweiz haben mich angerufen. Heute waren sie bereits aus dem ganzen Land da, um ihre Äpfel abzuliefern.» Er höre immer wieder von Bauern, die nicht in Bioqualität produzieren, dass sie aufhören wollen zu spritzen, weil sie langsam begreifen, wie schädlich die Pflan­zen­schutz­­­mittel für ihre Gesundheit seien. So erzählt­ Hablützel von einem Winzer, der vom Fungizid Folpet Asthma bekam. «Es gibt Alter­nativen zur Chemie. Viele sogar. Nur wissen die meisten Bauern das nicht mehr. Die Agrarchemieindustrie hat mit ihrer Propa­ganda ganze Arbeit geleistet.» (zuonline.ch)