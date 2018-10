Die Polizei sucht mit der Hilfe der Bevölkerung nach einem 78-jährigen Mann aus Wallisellen, der seit gestern Mittwoch vermisst wird. Peter Berta wurde zuletzt am Mittwoch um 14.30 Uhr am Bahnhof in Wallisellen gesehen.

Signalement

Der Vermisste ist 180 Zentimeter gross und von schlanker Statur. Er hat kurze, grauweisse Haare, trägt eine Brille und ist mit einer dunkelblauen Jacke, brauner Hose und einem hellgrünen T-Shirt bekleidet. Der Gesuchte leidet an Demenz und ist nicht mehr gut zu Fuss und hat deshalb einen leicht schleppenden Gang.

Personen, die Angaben über den Aufenthalt des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.

(mcp)