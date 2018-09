Vermisster Mann ist wieder da

Am Donnerstagmorgen ist in Rafz ein 88-jähriger Mann verschwunden. Sein Fahrrad wurde in einem Waldgebiet gefunden, von dem Rentner aber fehlte zunächst jede Spur.

Am Freitagnachmittag dann vermeldete die Kantonspolizei, dass sie den Mann gefunden habe. Er werde derzeit durch die Sanität betreut.

