Am Samstagmittag verliess die 9-jährige Y. die Wohnung ihrer Eltern in Kloten und wurde bis in die Nacht auf Montag vermisst.

Die Polizei konnte dank Hinweisen und Ermittlungen das Mädchen auffinden und den Eltern wohlbehalten übergeben, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.