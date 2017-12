Versammlung darf weiterhin gefilmt werden

In Wallisellen darf der lokale TV-Sender Tele­vista die Gemeindeversammlungen filmen. Vor einem Jahr legten die Stimmberechtigten mit dem Verabschieden einer Verordnung dazu den Grundstein. Allerdings legte ein Stimmberechtigter Rekurs gegen den Entscheid ein. Er monierte, dass in der Verordnung keine Stelle angegeben werde, wo Lösch­begehren gestellt werden können. Solche sind gemäss der Verordnung von Votanten bis 24 Stunden nach der Versammlung zu stellen.

Sowohl der Bülacher Bezirksrat als nun auch das Verwaltungs­gericht sind zum Schluss gekommen, dass in der definitiven Version der Verordnung klar festgehalten sei, dass die Löschbegehren an den Gemeinde­schreiber zu stellen seien. Ausserdem verstosse die Frist von 24 Stunden nicht gegen Bundesrecht. So sei die Zeit nur als Wartefrist bis zur Erstausstrahlung zu verstehen. Lösch­begehren seien aber auch zu einem späteren Zeitpunkt noch möglich. Immerhin einen kleinen Sieg hat der Rekurrent errungen: Die Verfahrenskosten werden ihm nicht auferlegt. (red)