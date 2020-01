Vier Drogenkuriere festgenommen

Letzten Donnerstag kontrollierten Kantonspolizisten in Zusammenarbeit mit Funktionären der Eidgenössischen Zollverwaltung zwei aus Israel einreisende Männer im Alter von 19 und 21 Jahren. Die beiden israelischen Staatsangehörigen haben in ihrem Gepäck ungefähr 80 Kilogramm Khat versteckt gehabt, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Am Sonntagmorgen reiste eine 36-jährige Spanierin von Sao Paulo herkommend nach Zürich. Bei der Kontrolle ihres Gepäcks stellte sich heraus, dass in ihrem Koffer ungefähr zweieinhalb Kilogramm Kokain eingebaut waren. Rund eine Stunde später kontrollierten Kantonspolizisten einen aus Punta Cana einreisenden Polen. Der 61 Jahre alte Mann führte, ebenfalls im Koffer eingebaut, etwa zweieinhalb Kilogramm Kokain mit sich. (mcp)