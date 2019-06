Vier Fahrzeuge kollidieren zwischen Bülach und Glattfelden

Die Hauptstrasse H4 zwischen dem Kreisel Glattfelden und Bülach-Nord blieb am Samstagmittag für rund zwei Stunden gesperrt, nachdem dort vier Fahrzeuge kollidierten. Ein Lieferwagen, der in Richtung Eglisau unterwegs war, fuhr aus noch unerklärten Gründen in den Wagen vor ihm. Als Folge davon kollidierte das Auto, das unmittelbar hinter dem Lieferwagen fuhr, mit ebendiesem. Dies wiederum brachte den Lieferwagen auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem weiteren Auto kollidierte.

Ausgelaufenes Öl

Drei Personen mussten ins Spital gebracht werden. Die Autolenkerin der Gegenfahrbahn wurde nur leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Zürich berichtet. Neben der Kantonspolizei Zürich und den Rettungssanitätern stand zudem die Feuerwehr Bülach im Einsatz. Letztere befreite die Strasse von dem beim Unfall ausgelaufenen Öl. (cim)