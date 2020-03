Virus erhöht Priska Seiler Grafs Chancen auf das Parteipräsidium

Die Sozialdemokraten haben ihren Parteitag vom 4./5. April in Basel abgesagt. Bei rund 1200 erwarteten Personen wäre das Ansteckungsrisiko zu gross gewesen. Die Wahl des neuen Parteipräsidiums wird somit auf das Wochenende vom 17./18. Oktober verschoben. Bis dann bleibt der jetzige Präsident Christian Levrat im Amt. Der Wahlkampf wird bis am 10. August sistiert.

Rückstand aufholen

Die aktuellen Entwicklungen könnten sich zugunsten der Klotener Bewerberin Priska Seiler Graf auswirken. Sie strebt gemeinsam mit dem Walliser Mathias Reynard das nationale SP-Parteipräsidium an. Das Duo tritt gegen die Winterthurerin Mattea Meyer und den Badener Cédric Wermuth an. «Für uns ist es womöglich gar nicht so schlecht, dass wir etwas mehr Zeit erhalten», glaubt Seiler Graf. «Wir sind mit etwas Rückstand angetreten.» Derweil seien Meyer und Wermuth bereits ein eingespieltes Team, das schon viel Vorarbeit geleistet habe.

Leben mit Ungewissheit

Als Seiler Graf am Freitag von der Entscheidung der Partei erfuhr, war sie zuerst einmal gar nicht glücklich. Dass der Parteitag nicht in der geplanten Form stattfinden kann, war zwar mit der Zuspitzung der Corona-Krise absehbar. Doch im Vorfeld waren andere Möglichkeiten diskutiert worden: eine briefliche Wahl oder eine Aufsplittung in je eine Delegiertenversammlung in der Deutschschweiz und der Romandie.

«Nun ist alles für längere Zeit wieder in der Schwebe», stellt Seiler Graf fest. «Die Anspannung ist belastend.» Sie hätte gerne endlich gewusst, welche Ämter sie künftig bekleiden wird, sagt die derzeitige Nationalrätin, Co-Präsidentin der kantonalen SP und Klotener Stadträtin. Auf der anderen Seite ist ihr die kleine Auszeit fast etwas willkommen. In den letzten Wochen war die Politikerin häufig in den Medien und betrieb parteiintern Wahlkampf. «Es war eine sehr intensive Zeit», blickt die 51-Jährige zurück. «Wir alle können jetzt gut eine Pause brauchen.» Im Hintergrund gehe die Arbeit natürlich weiter. Seiler Graf und Reynard wollen die Zeit nutzen, um sich als Zweierteam noch besser aufzustellen.

Späterer Rücktritt möglich

Während die Weiterführung des kantonalen Partei-Co-Präsidiums davon abhängig ist, ob Seiler-Graf an die Spitze der nationalen Partei gewählt wird, ändert sich an der Situation im Stadtrat Kloten nichts mit der Verschiebung des SP-Parteitags. Der Bezirksrat hat Seiler Grafs Rücktrittsantrag auf Ende Juni genehmigt. Für eine Neuwahl am Abstimmungstermin vom 17. Mai wird es aber nicht reichen.

Bis jetzt haben neben dem SP-Kandidaten Christoph Fischbach keine weiteren Bewerber ihr Interesse angemeldet. Ob es zu einer stillen Wahl kommt oder ob die Wahl im Herbst stattfindet, konnten die Klotener Behörden am Freitag noch nicht sagen. Priska Seiler Graf hat aber bereits in Aussicht gestellt, dass sie falls nötig noch bis im Herbst weitermachen würde.