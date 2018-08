Vollsperrung auf der Autobahn A51

Autofahrer müssen auf der Autbahn A51 bald an zwei Wochenenden einen Umweg in Kauf nehmen. Der Bund führt die letzten Sanierungsarbeiten an der Autobahn aus. Bei der Instandsetzung werden sämtliche Fugen der Wände und der Bodenplatte saniert, die Abdichtung der Bodenplatte sowie der Oberflächenschutz der Wände der Grundwasserwanne Lindgarten komplett ersetzt. Anschliessend muss zwischen der Wanne und dem Anschluss Kloten Nord auf rund 600 Metern in beide Fahrtrichtungen der Belag ersetzt werden.

Verkehr wird über Kreuzung Wilder Mann umgeleitet

Aus Sicherheits- und Qualitätsgründen ist für diese Belagsarbeiten jeweils eine Vollsperrung pro Fahrtrichtung erforderlich. Die erste Vollsperrung (Fahrtrichtung Bülach) findet von Freitag, 7. September ab 20 Uhr bis Montag, 10. September um 5 Uhr statt. Die zweite Vollsperrung (Fahrtrichtung Zürich) ist von Freitag bis Montag, 14. bis 17. September zu den gleichen Zeiten vorgesehen.

Die Verkehrsumleitung erfolgt an beiden Wochenenden über den Rüebisbachkreisel, die Kreuzung Lufinger-/Bülacherstrasse und die Kreuzung Wilder Mann. Die Belagsarbeiten sind witterungsabhängig: Bei schlechtem Wetter verschieben sich die Arbeiten und damit auch die Vollsperrungen jeweils um eine Woche.

Nach diesen Belagsarbeiten kann die Autobahn A51 im betroffenen Abschnitt wieder durchgehend vierspurig befahren werden. (red)