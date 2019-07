Vom Industriedorf 1925 zur Agglomerationsgemeinde

1925 hat Luftfahrtpionier Walter Mittelholzer (1984 – 1937) die Gemeinde in 250 Meter Höhe überflogen und fotografiert. Heute muss man aufmerksam suchen, um auf seinem Bild das dannzumal höchste Gebäude – die reformierte Kirche – in der Bildmitte auszumachen. Von der baulichen Entwicklung völlig überwuchert wurde dagegen das Türmchen der einst eigenständigen Gemeinde Rieden rechts dahinter. Rieden war bereits 1916 mit Wallisellen vereint worden. Gleichzeitig erschloss man drei neue Quartiere. Wallisellen erlebte deshalb bereits in der Zwischenkriegszeit einen weit überdurchschnittlichen Aufschwung.

Der aus dem Jahr 1867 stammende Bahnhof ist seit über einem Jahrzehnt abgebrochen. Er ist heute Teil der Zentrumsüberbauung Mittim. Das rund 40000 Quadratmeter grosse Integra-Areal südlich des Bahnhofs war zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts ein wichtiger Standort der schweizerischen Industrie. Mehr als 100 Jahre lang wurden hier Eisenbahn-Stellwerke gebaut. Heute zeugen nur noch die nahe der Bahnlinie gelegenen Hallen mit Sägezahndach von diesen industriellen Aktivitäten. Die Fabrikhallen wurden 2014 in das Inventar für schützenswerte Bauten des Kantons Zürich aufgenommen. Seit 2005 hat sich das nunmehr «Integra Square» genannte, rund 40000 Quadratmeter grosse Gelände zwischen Bahnlinie und Autobahn in ein Wohn- und Arbeitsquartier verwandelt.

(Zürcher Unterländer)