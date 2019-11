Vom Teddybären bis zum «Schuälöffälmaa»

Es sind mit 38 Ausstellern zwar etwas weniger als letztes Jahr, doch geboten wird den Gästen des Höremer Koffermarkts einiges an liebevoll Hergestelltem. Die Windlacherin Sonja Widmer beispielsweise zeigte Taschen und Täschchen in den verschiedensten Farben und Formen. «Nach der Pensionierung habe ich angefangen, mich kreativ zu betätigen, regelmässig auch gemeinsam mit einer Kollegin», erzählte die Hobbykünstlerin.

Am Stand nebenan waren es Haargummis, die nicht nur Frisuren bändigen, sondern auch als Schmuck um das Handgelenk getragen werden können. Die elfjährige Eliana Dimitri aus Neerach zeigte diese voller Stolz. «Ich habe sie selbst zugeschnitten und zusammengenäht. Mein Mami hat dann noch das ‹Finish› gegeben.» Das Kreative liegt wohl in der Familie, denn Mama Priska Dimitri zeigte gleichzeitig ihren Betonschmuck – von Ringen in verschiedenen Designs bis zu Halsketten in unzähligen Variationen.

Gehäkelte Einhörner und Gekkos

Dekorativ und praktisch waren die Schuhlöffel, hergestellt aus den verschiedensten Hölzern – von Reben, Schneeball bis zu Zwetschge und Nuss. «Dä Schuälöffälmaa» Rudolf Eberle aus Kreuzlingen präsentierte gleich vor Ort, wie nützlich das Produkt ist. «Man muss das Auge dafür haben, die richtigen Hölzer auszuwählen.» Nebenan häkelte Andrea Keller-Loosli aus Watt an einem Buchzeichen. Nicht nur als Ratten geformte Lesezeichen, auch gehäkelte Einhörner und Gekkos sollen helfen, die richtige Buchseite wiederzufinden.

Die kuschligen Teddybären zogen die Sympathien vieler Besucher auf sich.

Tanya Reichl aus Oberweningen brachte die Besucherinnen und Besucher mit ihren liebevoll gestalteten Vintage-Karten und getöpferten Tellern und Tassen ins Staunen. «Ich bin halb Engländerin. Daher kommt wohl mein Faible für diese besondere Art der Gestaltung.» Liebevoll in Gazesäcklein verpackt waren die Seifen der 15-jährigen Andra Marasescu aus Kloten. «Meine Tochter wäre so gerne selbst vor Ort gewesen, doch sie muss für eine wichtige Prüfung lernen», erzählte Mama Mirela.

Grossäugige Wichtel

Kleine Wichtel standen in Reih und Glied und machten den Teddybären nebenan Konkurrenz, welche die Standgäste mit grossen Augen betrachten, als würden sie das Geschehen vor Ort sehr genau beobachten. «Bären-Mama» Irene Schreiber aus Unterendingen beriet ihre Kunden in Bezug auf Farbwahl und Lieblingsform, bevor wenig später einer der kuscheligen Bären den Besitz wechselte.

Schmuck aus Beton wurde an diesem Kofferstand angeboten.

Für Sandy Huber, Präsidentin von Pro Höri, war der Koffermarkt einmal mehr ein voller Erfolg. «Der Anlass ist selbsttragend. Die Aussteller bezahlen jeweils 40 Franken pro Tischhälfte.»

Ob der Anlass auch nächstes Jahr wieder durchgeführt werden könne, stehe allerdings noch in den Sternen. Denn aus Spargründen gibt es für 2020 einen gekürzten Jahresbeitrag an Pro Höri durch die Gemeinde.