Von Kindesmissbrauch freigesprochen

Der Grundsatz «In dubio pro reo» (lateinisch für: «Im Zweifel für den Angeklagten») ist ein feststehender Begriff im schweizerischen Recht. Er sagt dem Gericht nicht, wann es Zweifel haben muss, sondern, wie es zu entscheiden hat, wenn es Zweifel gibt. Heisst: In einem Strafprozess darf ein Angeklagter nicht verurteilt werden, wenn das Gericht Zweifel an seiner Schuld hegt.Am Montag sprach das Bezirksgericht Bülach einen 39-jährigen Mann aus Sri Lanka genau aus diesem Grund frei. Der Richter sagte: «Für uns stellte sich die Frage, ob sich die Geschichte wirklich so zugetragen hat, wie vom Opfer geschildert.» Und in diesem Punkt seien Zweifel vorhanden, vor allem was die zeitliche Abfolge der Taten anbelange. Statt einer Landesverweisung von zehn Jahren erhält der Beschuldigte nun eine Genugtuung in der Höhe von 12 800 Franken für die Haft, die insgesamt 64 Tage dauerte — also 200 Franken pro Tag.

Happige Vorwürfe

Der Freispruch ändert aber nichts daran, dass die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben werden, schwerwiegend sind. Er war wegen mehrfachen sexuellen Handlungen mit einem Kind sowie wegen mehrfacher sexueller Nötigung angeklagt.

Belastet wurde der Beschuldigte von einem minderjährigen Mädchen, das mehrmals in seiner Wohnung übernachtet hat. Dort soll es immer wieder zu Übergriffen gekommen sein. Das damals achtjährige Kind sagte aus, dass der Beschuldigte mehrfach ihre nackten Brüste und ihre Scheide anfasste. Der 39-jährige soll es gar noch weiter getrieben haben. Auf eine detaillierte Beschreibung ist an dieser Stelle zu verzichten. In der Anklageschrift heisst es: «Der Beschuldigte wusste bei der Vornahme dieser sexuellen Handlungen, dass die Geschädigte das 16. Altersjahr noch nicht erreicht hat und dass er gegen ihren Willen handelte.» Die Staatsanwaltschaft forderte deshalb einen Schuldspruch, verbunden mit einer Landesverweisung von 10 Jahren.

Zeitspanne zu gross

Da die alleinerziehende Mutter des Mädchens zum Teil am Abend arbeiten musste, suchte sie jeweils eine Übernachtungsmöglichkeit für ihre Tochter. Drei oder viermal schlief die Geschädigte deshalb bei ihrer Schulkollegin, der Tochter des Beschuldigten. Dabei soll es zu den genannten Übergriffen gekommen sein.

Vielleicht hat das Mädchen ähnliche Vorfälle anderweitig gesehen oder erlebt und sie danach auf diese Situation transferiert.Richter Andreas Fischer zum Freispruch

Die Familie des 39-jährigen ist dann innerhalb des Quartiers umgezogen, was für den Ausgang des Prozesses am Bezirksgericht Bülach entscheidend war. Denn das Mädchen sagte bei der Einvernahme aus, dass die Übergriffe am neuen Wohnort stattgefunden haben. Ihre Mutter und auch der Beschuldigte sagen hingegen übereinstimmend aus, dass das Mädchen nur am alten Wohnort bei ihrer Schulkollegin übernachtet hat. Ein Widerspruch, der den Beschuldigten entlastet. Er bestreitet den Sachverhalt und sagte vor Gericht aus, dem Mädchen lediglich einmal die Haare eingeseift zu haben.

Anklage zu ungenau

Dass die Aussagen des Mädchens letztlich nicht für einen Schuldspruch ausreichten, lag auch daran, dass es keine belastenden Aussagen von Drittpersonen gibt. Denn laut der Geschädigten soll ihre Schulkollegin, die im gleichen Zimmer übernachtete, die Übergriffe gesehen haben. Die Tochter des Beschuldigten sagte aber aus, dass nichts dergleichen passiert sei. «Die Aussagen des Opfers sind sehr detailliert. Die Zeitspanne, in welcher die sexuellen Handlungen passiert sein sollen, ist aber sehr gross», sagte der Richter bei der Urteilseröffnung. In der Anklage ist die Rede von nicht genau bestimmbaren Zeitpunkten zwischen dem 1. Oktober 2016 und Dezember 2017. Die Verteidigung argumentierte danach auch, dass die Anklage zu ungenau sei.

Trotz Freispruch ist das Gericht überzeugt, dass die Geschädigte nicht alles frei erfunden hat: «Vielleicht hat das Mädchen ähnliche Vorfälle anderweitig gesehen oder erlebt und sie danach auf diese Situation transferiert.» Der Richter mahnte den Mann aus Sri Lanka: «Falls Sie das Mädchen wieder sehen, würde ich Ihnen davon abraten, mit ihr zu sprechen.» Ein Aufeinandertreffen sollte sich vermeiden lassen, da die beiden Familien nicht mehr am gleichen Ort wohnen.

Der 39-jährige, der vor der Urteilsverkündung sichtlich nervös war, nahm den Freispruch regungslos zur Kenntnis.

(Zürcher Unterländer)