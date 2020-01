Von der Garnspinnerei zum Eventhotel

Direkt an der Glatt, in einer hügelig, grünen Umgebung liegt die ehemalige Garnspinnerei Letten in Glattfelden. Zur Zeit der Industrialisierung gebaut, war sie 140 Jahre lang in Betrieb. Doch wie zahlreiche Schweizer Textilbetriebe in den 1990er-Jahren, litt auch die Garnspinnerei Letten unter der billigen Konkurrenz aus dem Ausland. Europäisches Garn war nicht mehr gefragt. Mit inovativen Produkten, wie strahlungsabweisenden Textilien, versuchte die Firma dagegen anzukämpfen. Doch ab 2002 schriebt die SLG Textil AG nur noch rote Zahlen. So musste sie 2006 als drittletzte Grossspinnerei in der Schweiz die Türen schliessen. Für die damals 60 Mitarbeiter - die meisten aus Ländern des Balkans - war dies ein Schock. Denn sie verloren nicht nur den Job, sondern auch ihre Betriebswohnungen.

Damit das Areal der Spinnerei nicht verwaisen würde, kaufte es Hans-Ulrich Lehmann. Der Unternehmer wollte, wie er damals sagte: «Aus etwas Unmöglichem etwas möglich machen». Geplant war ein Ort, der Kultur, Arbeit, Wohnen, Gastronomie und Freizeit vereint. Mit 30 Millionen Franken wurden die Fabrik und die Wohnhäuser auf dem Areal umgebaut. Nach nur 20 monatiger Bauzeit konnte der Glattfelder 2009 das «Riverside» eröffnen.

Seit nun über zehn Jahren bietet die ehemalige Spinnerei der Bevölkerung ein 4-Sterne-Hotel mit drei Restaurants, Seminar- und Eventräumen sowie einer Bowlinganlage und einem Autoatelier. Was viele Kritiker damals – aufgrund der isolierten Lage – für unmöglich hielten: Das Riverside wird gut besucht. Nebst Grillabenden und Theateraufführungen werden in der alten Spinnerei unter anderem auch Weihnachts- und Geburtsfeiern sowie Hochzeiten durchgeführt.