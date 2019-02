Vor einem Jahr zeigte das Thermometer 28 Grad weniger

Im kurzärmligen Leibchen, auf der Parkbank sitzend, das Gesicht gegen die Sonne gereckt und ein Glacé in der Hand: So verbringen viele in der Region derzeit ihre Mittagspause. Gestern Nachmittag kletterte das Thermometer am Flughafen bis auf 17,5 Grad. Welcher Kontrast zum vergangenen Jahr! «Kälte friert Brunnen ein und legt Autos und Baustellen lahm» titelte der ZU am 27. Februar 2018. Temperaturen minus 10 Grad und ein bissiger Wind führten damals dazu, dass die Arbeiten auf der Flughafenautobahn eingestellt werden mussten.

Ein Jahr später, bei 27 Grad höheren Temperaturen, arbeiten viele freiwillig draussen. Das Rafzer Gartencenter Hauenstein verzeichnet deutlich mehr Kunden als vor einem Jahr. «Die Leute spüren den Frühling und wollen deshalb Arbeiten im Garten erledigen», sagt Gärtnermeister Andreas Schedler. Das Abräumen im Garten oder das Schneiden und Anpflanzen von Obst, Beeren, Rosen, Ziergehölzen und Blütenstauden seien bereits problemlos möglich. Zu Vorsicht rät der Experte beim Setzen von mediterranen Pflanzen, Kräutern, Gemüse und Saisonflor.

Eis lieber in der Hand als unter den Kufen

Gestern zog Meteo Schweiz eine vorläufige Bilanz zum Februar 2019: Das landesweite Mittel lag drei Grad über der Norm. Damit zählt aktuelle Monat zu den zehn mildesten in der 156-jährigen Messreihe und in der Region Zürich zusätzlich zu den fünf sonnigsten seit Messbeginn im Jahr 1884.

Ein solcher Rekordmonat freut den Glacéhändler. «Bei uns geniessen die Gäste ihr Gelati schon am Vormittag im Freien», sagt Niccolo Binazzi, Geschäftsführer der Gelateria Schokaloto im Walliseller Richtiareal. Einzig bei der bevorzugten Sorte merke man, dass eigentlich noch Winter ist. Zitrone ist derzeit weit weniger gefragt als Schokolade.

Vorteile in der Kälte sah im vergangenen Jahr dagegen Kurt Steinwender. Als Bereichsleiter Freizeit + Sport in Kloten ist er auch für die Eisfelder verantwortlich. Bei Temperaturen um minus zehn Grad mussten Ende Februar 2018 die Kältekompressoren für das Ausseneisfeld nicht laufen und verbrauchten so auch keinen Strom. «Zwar liegen die Zahlen des Stromverbrauchs für Februar 2019 noch nicht vor, doch angesichts der warmen Temperaturen sind sie sicher gestiegen.»

Gekühlt wird das Aussenfeld der Swiss Arena nur noch bis zum Sonntag, dem Ende der Klotener Sportferien. Die Eintrittszahlen seien bei den aktuell sehr warmen Temperaturen vergleichsweise bescheiden: «Es zieht die Leute wohl vermehrt in den Wald oder in die Berge», mutmasst Steinwender. Dafür würden bereits einige fragen, wann es im Klotener Schluefweg endlich mit der Freibadsaison losgeht. Bis es am Auffahrtstag, 11.Mai, soweit ist, könnte dieser Enthusiasmus jedoch noch durch den einen oder anderen Kälteeinbruch gedämpft werden. (Zürcher Unterländer)