Walliseller sprechen sich gegen ein Parlament aus

In den Städten Kloten und Opfikon ist sie längst etabliert. Auch Bassersdorf hat 2006 den Schritt gewagt. Nun zieht auch Nachbargemeinde Wallisellen nach. Die Rede ist von der Einführung einer Einheitsgemeinde. Die Walliseller Stimmberechtigten haben die Fusion von Politischer Gemeinde und Schulgemeinde mit 2906 Ja- zu 1047 Nein-Stimmen (Stimmbeteiligung: 45,5 Prozent) gutgeheissen.

Wie Bassersdorf setzt Wallisellen damit weiter auf die Gemeindeversammlung. Denn die zweite Vorlage «Einheitsgemeinde mit Gemeindeparlament», die ebenfalls zur Abstimmung kam und Wallisellen nach Bülach, Kloten und Opfikon zur vierten Stadt im Bezirk gemacht hätte, wurde mit 1353 Ja- zu 2469 Nein-Stimmen (Beteiligung: 45,5 Prozent) abgelehnt. Bei der somit obsolet gewordenen Stichfrage «Welches der beiden Modelle soll umgesetzt werden, falls beide angenommen werden?» war das Resultat ebenfalls deutlich: 2777 Stimmberechtigte wollten die Gemeindeversammlung beibehalten, 1085 stimmten für ein Parlament (Beteiligung: 46,1 Prozent).

Über das Ergebnis zeigten sich die Behörden in Wallisellen zufrieden. Sowohl Gemeinderat und als auch Schulpflege hatten den Stimmberechtigten die Einheitsgemeinde mit Gemeindeversammlung empfohlen. Wie sie am Sonntag in einer gemeinsamen Medienmitteilung festhielten, würden sie den Ausgang der Grundsatzabstimmung «mit Freude und Befriedigung» Kenntnis nehmen. Die Zustimmung der Stimmberechtigten zur Einheitsgemeinde mit einer Gemeindeversammlung würden beide als ein Zeichen der Zufriedenheit über ihre bisherige Arbeit werten.

2020 folgt Abstimmung über neue Gemeindeordnung

Bei der Ausarbeitung der neuen Gemeindeordnung, die im Herbst 2020 zur Abstimmung kommen soll, würden Gemeinderat und Schulpflege darauf bedacht sein, die unmittelbare Mitwirkung der Stimmberechtigten zu stärken und Abläufe auf politischer wie auf verwaltungstechnischer Ebene effizient und kostengünstig zu gestalten.

In Wallisellen erschien das Thema Einheitsgemeinde schon mehrmals auf der politischen Agenda. 2003 befasste sich die Gemeindeversammlung damit. Der Vorschlag wurde damals abgelehnt. Letztmals war der Vorstoss 2007 an einer Gemeindeversammlung traktandiert. Eine klare Mehrheit von 213 der 347 erschienenen Teilnehmer lehnte den Zusammenschluss ab. Allerdings stellte sich danach heraus, dass Gemeindezusammenschlüsse gemäss Kantonsverfassung nur an der Urne entschieden werden dürfen. Die Abstimmung fand 2008 statt. Mit nur 1595 Nein- zu 1515 Ja-Stimmen wurde die Einheitsgemeinde verworfen.

Frage nach Parlament wird wohl wieder gestellt

Im Vorfeld der gestrigen Abstimmung hatte sich das Komitee «Pro Parlament» dafür stark gemacht, dass die neue Einheitsgemeinde als Parlamentsgemeinde realisiert wird. Nun hat zwar eine Mehrheit der Walliseller sich dafür ausgesprochen, weiterhin Gemeindeversammlungen durchzuführen. In Stein gemeisselt sei diese Form der Gemeindeorganisation aber nicht. «Wichtig war, die Diskussion nach der passenden Gemeindeordnung zu lancieren», sagte Markus Pfanner, Vorsitzender des Komitees «. Ein Anfang sei im Hinblick auf die gestrige Abstimmung gemacht worden. «Aber wie heisst es doch: Aller Anfang ist schwer», führte Pfanner weiter aus.

«Es wird spannend sein zu beobachten, wie schnell der Gemeinderat seine Aussagen umsetzen wird, die er im Abstimmungskampf gemacht hat – zum Beispiel die heutige Rechnungs­prüfungskommission (RPK) in eine Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) umzuwandeln.» Die Gemeinde werde sich in den kommenden Jahren genauso rasant weiter entwickeln wie bisher. Deshalb sei die Frage nach «Gemeindeversammlung oder Parlament» früher oder später wieder zu stellen. «Wann es soweit sein wird, lässt sich heute aber nicht sagen», meinte Pfanner abschliessend. (zuonline.ch)