Weltstars auf dem Bülacher Rathausplatz

Vom Freitag, 28. bis Sonntag, 30. Juni finden in der Altstadt die Bülacher Jazztage statt. Das Organisationskomitee ist unter der Leitung von Maria Tantanini, der Präsidentin des Jazzclub Bülach, schon seit Anfang 2018 an der Arbeit. Der Anlass findet bereits zum sechsten Mal statt. Wie in den vergangenen Jahren, werden auch dieses Jahr internationale Jazzgrössen in der Bülacher Innenstadt ihr Können zum Besten geben.

Noch nicht ausverkauft

Die letzten beiden Male war das Festival ausverkauft. «Es kamen rund 1200 Personen pro Tag», so Tantanini. Besonders im Vorverkauf gingen bereits viele Tickets weg. Das sei auf die bekannten Bands im Hauptprogramm zurückzuführen gewesen. Obwohl auch dieses Jahr wieder internationale Top-Musiker auf der Bühne stehen, werden weniger Leute erwartet. «Der Vorverkauf läuft zwar auch dieses Jahr gut, aber es hat noch viele Tickets.» Trotzdem erhofft sich Tantanini rund 1000 Besucher.

Das Highlight ist für sie der Auftritt von Naturally 7. Die US-amerikanische A-capella-Band hat international Bekanntheit erlangt, Musikinstrumente nur mit der Stimme zu imitieren. Sie wird ihren Auftritt am Freitag ab 22 Uhr haben und die Zuschauer bis um Mitternacht mit ihren Imitationen begeistern. Doch bevor es soweit ist, treten noch zwei andere Gruppen auf. Den Auftakt macht das International Hot Jazz Quartet plus Two. Die Formation zählt zur Weltspitze des Hot Jazz und Swing. Die sechs bekannten Solisten aus vier Nationen begeistern ihre Fans mit New Orleans Jazz und Harlem Swing aus den 1920er und 1930er Jahren.

Ab 20 Uhr spielt dann The Bateman Brothers Jazzband aus England, zusammen mitEnrico Tomasso. Sie ist dafür bekannt für ihre getreue Interpretation von «Louis Armstrong and his All-Stars». Am Samstag ist die Band noch einmal zu hören, dann aber mit Tricia Boutté, der Nichte von Lilian Boutté, die im Jahr 2011 selbst an den Bülacher Jazztagen auftrat.

Am Samstag machen die Pianisten Stephanie Trick und Paolo Alderighi um 16 Uhr den Auftakt. Musikalisch unterstützt werden sie von Dan Barrett, Duke Heitger und Engelbert Wrobel. Nach Tricia Boutté spielen um 20 Uhr Monty Alexander und The Harlem Kingston Express. Und das Finale des Abends gehört der Louis Armstrong Tribute All Star Band.

Der Sonntag beginnt, wie an den Jazztagen üblich, mit dem Jazz Gottesdienst mit Pfarrer Jürg Spielmann und Tricia Boutté. Der Gottesddienst erfreut sich in Bülach grosser Beliebtheit. Im Anschluss daran treffen sich noch einmal alle anwesenden Musiker zur Jam-Session.

Schlechtwetter-Variante

Nebst den Ohren bietet das Festival aber natürlich auch diverse Leckerbissen für den Magen. Es wird einen Grill vor Ort geben und auch anderes warmes Essen wird angeboten werden. Details werden keine verraten. Nur so viel sagt Tantanini: «Es wird eine gute Weinkarte geben, die natürlich durch Bier und Mineral ergänzt wird. Dazu gibt es einen Stand mit Kaffee und Kuchen.»

Da das Festival auf dem Rathausplatz unter freiem Himmel stattfindet, gibt es eine Schlechtwetter-Variante. «Es ist ein Open-Air, grundsätzlich werden wir draussen sein, sollte es wirklich drei Tage Dauerregen geben, könnten wir ins Sportzentrum Hirslen ausweichen.»

Helfer werden dieses Jahr keine mehr benötigt. «Die Suche ist abgeschlossen und die Helfer bereits eingeteilt», sagt Tantanini. Über die drei Tage verteilt werden rund 80 Helfer und etwa 15 Personen aus dem OK-Team im Einsatz stehen. «Es werden relativ viele Leute gebraucht, um so einen Event auf die Beine zu stellen, doch zum Glück können wir uns auf treue Seelen verlassen, die sich immer wieder freuen mit anzupacken.» (Zürcher Unterländer)