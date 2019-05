Weltweit mahlen Mühlen aus dem Unterland Kaffee

Die Standortförderung Zürcher Unterland

An der 11. Generalversammlung des Vereins Standort Zürcher Unterland nahmen am Freitagabend 55 der total 151 Mitglieder der Organisation teil. Standort Zürcher Unterland setzt sich für die Wirtschaft, den Tourismus und die Kultur in der Region ein. 27 Unterländer Gemeinden gehören derzeit der Organisation an. Die Geschäftsstelle leitet Cornelia Daftarian. Präsident Ruedi Menzi aus Bülach gab bekannt, dass in diesem Jahr der Verein durch eine Strategieentwicklung auf zukünftige Aufgaben vorbereitet wird.