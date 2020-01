Weniger Starts und Landungen an den Flughäfen Zürich und Genf

Der Luftverkehr habe im vergangenen Jahr in der Schweiz nur um 0,5 Prozent zugenommen, schreibt Skyguide. Das Verkehrsaufkommen an der beiden grössten Schweizer Landesflughäfen sei sogar rückläufig gewesen. Der Flughafen in Zürich verzeichnete 0,9 Prozent weniger Landungen und Starts, am Genfer Flughafen ging das Verkehrsaufkommen um 0,6 Prozent zurück.

Nur geringe Verspätungen

Die durch die Flugsicherung verursachten Verspätungen seien auch 2019 gering ausgefallen. Die Pünktlichkeit sei 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozent auf 96,7 Prozent verbessert worden.

Mit durchschnittlich 3575 Flügen pro Tag übertraf skyguide den bisherigen Rekorddurchschnitt von 2018 (3558 Flüge). Der Spitzentag sei der 28. Juni mit 4522 Flügen gewesen. Skyguide kontrollierte 2019 etwas mehr als 1,3 Millionen Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR), was einem neuen Rekord entsprochen habe. (mcp/sda)