Wenn Bob Dylan träumt, ist das Publikum begeistert

Auf der Bühne war praktisch kein freier Raum mehr, denn die zehn Künstlerinnen und Künstler sowie voluminöse Instrumente wie der Kontrabass, das Schlagzeug, das Klavier und Gitarren beanspruchten jedes Eckchen. Aufgeführt wurde «Bob Dylans 115ter Traum». Die Wände des Kellers waren zum Teil mit über fünfzigjährigen Dylan-Plattenhüllen geschmückt, Fotos und Bücher dokumentierten das Leben des 77-jährigen Sängers und Dichters.

Seit 25 Jahren unterwegs

Vom ersten Ton an begann ein Potpourri aus Bob-Dylan-Songs, Textpassagen, Erzählungen, Musik und immer wieder Lachen. Da die Bühne im Sigristenkeller eigentlich zu klein war, um all den Protagonisten gleichzeitig Platz zu bieten, verlagerten sich einzelne Szenen ins Publikum, in das Theatercafé und die Hinterräume. Die Schauspieler filmten sich gegenseitig und liessen die Zuschauer teilhaben an dem, was sich im Sigristencafé abspielte, oder zeigten die begnadete Sängerin Denise Wick Ross, die entspannt in ihrem Sessel sass und sang. Die Kamera hielt nahe auf ihr Gesicht, zeigte, wie sie sich auf ihren Gesang konzentrierte, und es schien, als horche sie in sich hinein.

Die Amerikanerin, die seit zwanzig Jahren in der Schweiz lebt, vermittelte eine Gelassenheit, die tief aus ihrem Inneren kam. Ihre Worte waren manchmal kaum zu verstehen, die Melodien rissen wohl keinen vom Hocker, dennoch sprang der Funke über, die Künstler zeigten ihre Seele. «Nein, nervös bin ich nicht», sagte Denise Wick Ross nach dem Auftritt. «Musik ist mein Leben. Ich schreibe eigene Lieder und spiele Mandoline, es ist mir eine Freude, dies zu teilen.»

Im Nu verging die knapp zweistündige Vorstellung, ohne Pause – man möchte fast sagen ohne Punkt und Komma. Die Show war eine Hommage an Bob Dylan, den Nobelpreisträger in Literatur, der sich seiner Unangepasstheit bis heute erfreut, die Erwartungen nie zu erfüllen suchte und stets seinen Weg geht. So, wie die Schauspieler und Sänger von Hora dies seit 25 Jahren auch tun.

Auftrag und Pflicht

Im Jahr 1993 gründete der Regisseur und Theaterpädagoge Michael Elber das Theater Hora und ging damit neue Wege, denn die Ensemblemitglieder haben alle eine IV-zertifizierte «geistige Behinderung». «Die Auftritte sind nicht nur für das Publikum überraschend, oft auch für uns selber», sagte Elber. Änderungen erfolgen oft erst im letzten Moment. Je nach den Gegebenheiten vor Ort richteten sich die Musiker und Schauspieler ein, passten ihr Programm an. Der künstlerische Leiter blickt auf bewegte Jahre zurück mit internationalen Erfolgen. Im Sommer 2019 wird er das Hora-Theater verlassen, um als freischaffender Theatermacher zu arbeiten.

Erinnerungen an früher

Die Besucherin Elsbeth Grob aus Rafz schätzte, dass das Kulturzentrum Sigristenkeller das Hora-Theater einlud. «Mir hat der heutige Theaterabend sehr gut gefallen, ich freue mich, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung ihre künstlerischen Fähigkeiten auf die Bühne bringen und vor Publikum ausleben dürfen», sagte sie. Die Lieder von Bob Dylan hätten sie an ihre Zeit als Au-pair-Mädchen in England erinnert.

Jolanda Zimmer, die Präsidentin des Sigristenkellers, zeigte sich wie andere auch begeistert über den kurzweiligen und mitunter turbulenten Auftritt der unkonventionellen Theaterleute. «Für uns bedeutet es nicht, Mut zu haben, das Hora-Theater nach Bülach einzuladen. Ich verstehe dies als unseren Auftrag und unsere Verpflichtung», betonte Zimmer. Bereits vor einem Jahr buchte sie das Ensemble. «Normalerweise sehe ich mir die Stücke, die wir bei uns präsentieren wollen, zuerst an. Aber als ich das Ensemble buchte, begann gerade erst die Produktion des Stückes.» (Zürcher Unterländer)