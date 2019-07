Wenn der Wind die Verspätung anzeigt

Wer am Gate ewig auf seinen Ferienflug warten muss, weil draussen ein Gewitter wie Anfang Juli tobt, der kann das wohl zähneknirschend nachvollziehen. Aber: In Kloten kann auch schönes Sommerwetter in Kombination mit milden Temperaturen einen Zeitverlust bedeuten. Denn diese Konditionen heissen oft: Wind aus Ost bis Nordost, die sogenannte Bise. Der Flughafen Zürich ist werktags generell auf das Nordanflugkonzept ausgelegt – mit Starts in Richtung Westen. Nun wird, wenn immer möglich, gegen den Wind gestartet und gelandet. Das führt dazu, dass bei Bise von Piste 10 statt 28 aus gestartet wird.

Dieser Wechsel senkt aber die Kapazität des gesamten Flughafens, denn: Der Flugweg ab Piste 10 kreuzt die potenzielle Durchstart-Route für die Landungen auf Piste 14. Die Folge: Während die Maximalkapazität des Flughafens im Standard-Nordkonzept bei 42 Landungen und 38 Starts je Stunde liegt, sind im Bisen-Modus noch 26 Landungen und 28 Starts möglich. Verspätungen und unzufriedene Fluggäste sind unvermeidlich.

Ein Sommer zum vergessen

Doch nicht nur die Fluggäste, auch die Airlines haben ein immenses Interesse an einem Maximum an Pünktlichkeit – und das nicht bloss des Renommees wegen. Die Swiss investiert nach eigenen Angaben allein 2019 einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag im Kampf gegen die Verspätungen. «Für uns ist klar: Einen Sommer wie 2018 wollen wir nicht noch einmal erleben», hat Oliver Rüegg kürzlich an einem Expertentreffen gegenüber Medienvertretern festgehalten. Von April bis September war rund ein Viertel aller Swiss-Flüge verspätet, 1082 Flüge wurden annulliert. Das Problem bestand freilich nicht nur in Zürich: Europaweit wurden damals 25,6 Millionen Verspätungsminuten generiert.

Rüegg leitet bei Swiss das Programm «Precise», das verschiedene Massnahmen beinhaltet; darunter fallen zusätzliches Personal, die Verlängerung der Bodenzeiten der Flugzeuge (Turnaround) oder die Verdoppelung der Kurzstrecken-Flugzeuge, die als Reserve jederzeit einsatzbereit sind. Hinzu kommen effizientere Abläufe beim Wechsel von Triebwerken, aber auch die Investition in eine ausgefeiltere künstliche Intelligenz, die den Flugplan anhand historischer Statistiken am Computer realistischer simulieren und damit allfällige Risiken besser einschätzen soll.

75,5 Prozent pünktlich

Vieles von Precise ist heute umgesetzt, anderes soll bis 2020 folgen. Und die Erfolgsquote? «Wir sehen, dass die Massnahmen greifen», sagt Rüegg. Im Juni habe die Swiss eine Pünktlichkeit von 75,5 Prozent ausgewiesen. «Wir haben unser Ziel noch nicht erreicht – aber wenn wir es mit dem letzten Sommer vergleichen, haben wir grosse Fortschritte gemacht.»

Nicht nur die Kapazitätsengpässe aufgrund des Flughafenlayouts, der Abflugrouten und des Verkehrsaufkommens machen Zürich zuweilen zu einer Zeitmanagement-Knacknuss. Auch die Tatsache, dass die Swiss Kloten als Hub betreiben muss, macht für die Airline das Einhalten von Flugplänen nicht leichter. «Wir brauchen hier in Zürich die Zubringerflüge aus dem Europanetz, um ein breites Angebot an volkswirtschaftlich bedeutsamen und nicht substituierbaren Langstreckenverbindungen anbieten zu können», sagt Marcus Schnabel, der Head of Operations Planning and Control bei Swiss. Ein solches Angebot sei wichtig für die Standortattraktivität der Schweiz. Im Klartext: Die Deutschweizer, Süddeutschen und Westösterreicher reichen bei weitem nicht aus, um die Interkontinentalstrecken rentabel zu betreiben.

Das Hub-System bedeutet aber immer auch, dass Anschlussflüge abgewartet werden müssen. Eine Verspätung am einen Ort zieht weitere Verbindungen in Mitleidenschaft. Ein Airbus A320 der Swiss bewältigt an einem normalen Tag sechs oder sieben Flüge; die «Bülach» (HB-JLQ) etwa flog gestern Zürich-Barcelona-Zürich-Barcelona-Zürich-Belgrad-Zürich. Wird der Rückstand auf den Flugplan irgendwann zu gross, muss die Swiss umdisponieren, was wieder einen Rattenschwanz an planerischem Aufwand bedeutet.

«Erschwerend kommt hinzu, dass wir hier in Zürich erst um 6 Uhr beginnen dürfen.»Marcus Schnabel

Ersatzflugzeuge müssen eingesetzt, Crews umdisponiert und Fluggäste umgebucht werden. «Erschwerend kommt hinzu, dass wir hier in Zürich erst um 6 Uhr beginnen dürfen», sagt Marcus Schnabel. Sicher, alle Beteiligten müssten jetzt ihre Hausaufgaben machen und könnten nicht alles auf die Umstände oder auf Europa abschieben. «Aber wir haben in Zürich im Vergleich zu den anderen europäischen Flughäfen deutlich erschwerte Rahmenbedingungen und noch immer nicht umgesetzte neue Betriebskonzepte, die bei Bise und Westwind die Verspätungen drastisch reduzieren würden. Und das bei stetig wachsender Nachfrage nach Flugreisen – alles das macht Kloten wohl zum anfälligsten Hub in ganz Europa, was Verspätungen angeht.»

Ob die Bemühungen der Airline gegenüber dem Sommer 2018 Wirkung zeigen werden, lässt sich dann Ende Oktober bilanzieren. Der Stresstest für den Flughafen, die Swiss und nicht zuletzt auch für die Reisenden dürfte wohl morgen Samstag so richtig beginnen.