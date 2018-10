Wer vorbereitet ist, fliegt entspannter

Der berühmte chinesische Philosoph Laotse soll folgendes Zitat verbrochen haben: «Ein guter Reisender hat keine festen Pläne und denkt nicht ans Ankommen.» Es liegt auf der Hand, dass Laotse nie an einem Wochenende zum Ferienbeginn mit Kind und Kegeln einen Flug erwischen musste. Anders ist sein hanebüchenes Zitat nämlich nicht zu erklären. Aus eigener Erfahrung – ich habe selbst mehrere Jahre für ein Abfertigungsunternehmen am Flughafen Zürich gearbeitet – weiss ich: Wer heute oder morgen über den Flughafen Zürich fliegt, der hat besser einen richtig guten Plan und weiss sehr genau, wo und wann er ankommen will. Mit den Tipps, die der ZU für Sie zusammengestellt hat, klappt es.Seien Sie um Himmels Willen pünktlich.Das Flugzeug wartet nicht auf Sie. Nein, auch nicht, wenn Sie verschlafen haben. Oder noch zu Hause Ihren Pass gesucht haben. Oder gedacht haben, Sie müssten im Check-in 3 statt 1 einchecken. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie lieber zu früh statt zu spät am Flughafen sind. Die Flughafen Zürich AG empfiehlt, mindestens zwei Stunden vor Ihrem Flug vor Ort zu sein, falls Sie in die Vereinigten Staaten fliegen, treffen Sie sogar besser drei Stunden vorher ein, weil bei diesen Flügen zusätzliche Kontrollen durchgeführt werden können.

Vorbereitung ist alles.Lange in einer Schlange anstehen ist nicht so Ihr Ding? Sie haben keine Lust, so lange vor einem Schalter zu warten, bis Sie «Eine Mitteilung der Polizei: Bitte lassen Sie Ihr Gepäck nie unbeaufsichtigt.» auswendig und rückwärts in allen vier Landessprachen und auf Englisch zum besten geben können? Sie finden es etwas stilos, sich mit Schaum vor dem Mund beim Check-in-Agent – der um 3 Uhr morgens aufgestanden ist, um neuneinhalb Stunden lang andere Menschen in die Ferien fliegen zu sehen – über die 20 Minuten Wartezeit vor Ihrem Einchecken auf den Flug in die Karibik zu beklagen? Dann nutzen Sie die Möglichkeit, bereits einen Grossteil des Check-Ins Zuhause zu erledigen. Die meisten Fluggesellschaften erlauben es, sich bequem per Internet einzuchecken. Teilweise können Sie sogar schon eine Gepäcksetikette ausdrucken. Am Reisetag selbst können Sie dann gediegen die Schalter nutzen, die wirklich nur dazu gedacht sind, Ihr Gepäck abzugeben. Danach dürfen Sie als Belohnung anderen Menschen beim Warten zusehen.

Geben Sie der Technologie eine Chance. Ja, die Passkontrolle ist ein fast schon feierlicher Akt. Sie symbolisiert den tatsächlichen Beginn der Reise, ist eine Art vorgezogener Grenzübertritt, auch wenn Sie noch nicht an Ihrem Ankunftsort gelandet sind. Doch wenn so viele Menschen an einem Tag fliegen, hilft es, wenn nicht jeder den prüfenden Blick des Zollbeamten sucht. Der Flughafen hat deshalb seit einiger Zeit eine Alternative im Angebot: Die automatisierte Passkontrollschleuse. Wer Schweizer, EU- oder EWR-Bürger ist, kann davon Gebrauch machen. Einfach den (geöffneten) Pass bei der Schleuse wie markiert auf das Lesegerät drücken, warten, bis der Automat grünes Licht gibt und dann durch die Schleuse gehen. Regierungsrat Mario Fehr brauchte dafür 18 Sekunden, gemäss Flughafen soll es ein normaler Reisender aber in 12 Sekunden schaffen können.

Die Flüssigkeitsregel gilt immer noch. Haben Sie das Check-in-Prozedere überstanden und auch die Bordkartenkontrolle hinter sich gebracht, kommt noch die Sicherheitskontrolle auf Sie zu. Wenn Sie die letzten zwölf Jahre auch nur ein einziges Mal geflogen sind, wissen Sie, was das bedeutet: In Ihrem Handgepäck dürfen nur Flüssigkeiten in Behältern sein, die höchstens 100 Milliliter umfassen. Ausnahmen gibt es nur für Medikamente oder Spezialnahrung. Bechern Sie deshalb vor der Sicherheitskontrolle am besten einfach alles weg, was Sie noch bei sich haben.

Beachten Sie all diese Tipps, stehen die Chancen gut, dass Sie beim Reisen nicht die Nerven verlieren. Besser noch: Vielleicht finden Sie dadurch sogar die nötige Ruhe, um sich mit Laotse und seiner «Lehre des Weges» zu befassen, während der Typ vor Ihnen das Boarding verzögert, weil ihm nach zehnminütigen Anstehen in den Sinn kommt, dass er vielleicht langsam seine Bordkarte aus dem hintersten Fach seines Handgepäcks grübeln sollte. (Zürcher Unterländer)