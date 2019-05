Widerstand in der Swissair-Siedlung

Einige Bewohner der alten Swissair-Siedlung in Kloten fühlen sich betrogen. Fast fühlt es sich an, wie wenn sie von den Behörden «gegroundet» worden wären. Denn auf ihren Grundstücken dürfen sie derzeit keinerlei grössere bauliche Veränderungen mehr vornehmen. Schon seit geraumer Zeit gilt hier mitten in einem Klotener Wohnquartier eine Gestaltungsplanpflicht. Zwar existiert ein solcher öffentlicher Plan mit speziell angepassten Bauregeln, aber der ist noch nicht rechtskräftig festgesetzt.

Denn die neuen Bauregeln lehnen die Betroffenen ab. «Das bringt uns gar nichts», sagt Peter Lichtensteiger, der im Quartier aufgewachsen ist und heute im Anbau neben dem Elternhaus wohnt. Sein Bruder Urs wohnt im alten Hausteil. Sie hatten einst eine Etage aufgestockt, an- und ausgebaut, als dies noch erlaubt war. Heute ist das aus Gründen des Ortsbildschutzes so nicht mehr möglich. Dabei wäre auf den meisten Parzellen ihrer historischen Siedlung von 1948 genügend freier Platz vorhanden für Anbauten. Doch genau da liegt der Hund begraben.

Ein Zeitzeuge von 1948

Die Siedlung gilt als historischer Zeitzeuge der frühen Nachkriegszeit. Das Erscheinungsbild der rund zwei Dutzend Baukörper am Reutlenweg und am Mittelholzerweg zeigt typische Elemente einer «Gartenstadt» mit grossen Grünflächen zwischen den kleinen Häusern. Zudem sei die Siedlung fast integral erhalten geblieben und strahle bis heute den Geist des gesellschaftlichen Aufbruchs nach dem Ende des letzten Weltkriegs aus, heisst es in den Einschätzungen und Berichten, die über die Swissair-Siedlung schon verfasst wurden. Ein Fachgutachten kam vor Jahren schon zum Schluss, die ganze Siedlung müsse in ihrem äusseren Erscheinungsbild unter Schutz gestellt werden.

Zur Bauzeit um 1948 hiess die Siedlung offiziell noch «im Grüt». Doch die Leute nannten die neue Überbauung schlicht «Swissair-Siedlung». Die heute über 70-jährigen Brüder sind als Söhne eines Flugzeugmechanikers in einem der frei stehenden Einfamilienhäuschen aufgewachsen. Die Swissair war es denn auch, welche die ganze Siedlung errichten liess – exklusiv für die Angestellten. «Hier wohnten aber keine Piloten, nur Bodenpersonal», sagt Urs Lichtensteiger. Auf dem Grundstück, das ihre Mutter einst per Los gezogen hatte, haben sie sich zu zweit eingerichtet. Neben dem originalen Häuschen von 1948 steht heute ein grosser Anbau. Dazwischen ist ein Treppenaufgang mit einer Glaskonstruktion eingefasst. Eine ebenfalls nächträglich errichtete Treppenkonstruktion aus Metall führt zudem aussen ins zweite Obergeschoss.

Bald ein Reservat?

«Den oberen Stock habe ich nachträglich aufgesetzt», erklärt Urs, der jüngere, der beiden Lichtensteiger-Brüder. Ihn hatte es zwischenzeitlich in die Baubranche verschlagen, und so hat er auch anderen im Quartier geholfen, ihre kleinen Häuser auszubauen. Dass diese Möglichkeiten ihnen nun plötzlich nicht mehr gestattet sein sollen, wegen irgendeines Schutzanspruchs, können sie nicht verstehen. Urs meint ironisch: «Dann gibts hier ja bald ein Reservat, wo Touristen uns fotografieren kommen. Vielleicht müssen wir dann noch Swissair-Leibchen anziehen.» Bruder Peter findet: «Wir hatten das Recht und konnten noch ausbauen, die anderen in der Siedlung sollen das auch dürfen.»

Urs’ Sohn Beat mit Familie wohnt gleich nebenan. Auch er wünscht sich grosszügige Ausbaumöglichkeiten seines Hauses. Aber das wird höchstens noch ganz eingeschränkt bewilligt. Einstöckige Anbauten mit einem zusätzlichen Raum, etwa so gross wie eine Garagenbox, wären wohl noch erlaubt. Jedoch nur, wenn man sich auf den Gestaltungsplan der Stadt einigen könnte.

Peter Lichtensteiger zeigt auf einem Rundgang durchs Quartier, was seit der Bauzeit nachträglich alles verändert wurde: Da ein grossflächiges Fenster, dort ein Wintergarten, hier ein ganzer Anbau und fast überall Garagenboxen in den Vorgärten. Es stimme eben nicht, dass die Siedlung praktisch originalgetreu erhalten sei. «Im Ganzen gabs hier ursprünglich nur drei Garagen für die ganze Siedlung», weiss er. Und zwar unter dem einstigen Usego-Laden. «Am besten wäre gar kein Gestaltungsplan. Wir wollen machen, was wir wollen», fordert er. (Zürcher Unterländer)