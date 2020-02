Wie Kartoffeln das Rafzerfeld retteten

Die neue Ausstellung im Dorfmuseum Hüntwangen gibt einen Überblick darüber, wie sich die kleine Rafzerfelder Gemeinde in der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts bis in die 1930er-Jahre wirtschaftlich und landwirtschaftlich entwickelt hat.

Auf verschiedenen Texttafeln, welche durch Grafiken ergänzt sind, erfahren die Besucherinnen und Besucher, dass sich die Bevölkerung im 17. Jahrhundert hauptsächlich selbst versorgt hatte. Grundnahrungsmittel waren Korn, Hafer und Gerste. Fleisch stand nur selten auf dem Speiseplan. Erst viel später gewann die Produktion von Milch und Fleisch an Bedeutung.

Um 1764 mussten die Bauern die strengen Regeln der Dreifelderwirtschaft befolgen. Jährlich wechselnd hatten sie Winter- oder Sommergetreide zu pflanzen oder das Land brach liegen zu lassen. Nur in ihren eigenen Gärten durften sie anbauen, was sie wollten.

Kartoffeln brachten Wende

Die Produktion von Nahrungsmitteln konnte mit dem raschen Bevölkerungswachstum jedoch nicht mithalten. Vor allem die ärmere Bevölkerung musste immer wieder Hunger leiden. «Vor 250 Jahren war Food Waste noch kein Thema», sagte Ursula Sigrist, Präsidentin des Dorfmuseums Hüntwangen, in ihrer Ansprache an der Vernissage vom letzten Sonntagnachmittag.

Als 1775 die Regierung den Flurzwang aufhob und den Anbau von Kartoffeln erlaubte, trat eine Wende ein: Wurden auf einer Fläche statt Getreide Kartoffeln angebaut, konnten sich viermal mehr Menschen satt essen. «Damit war die Ernährung gesichert», erklärte Gusti Sigrist, Mitglied der Museumskommission.

Spannendes Detail: 1889 erfand ein Hüntwanger Landwirt eine Kartoffelsetzmaschine, welche er patentieren liess. Doch trotz Kartoffeln: Auch in späteren Jahren wurde immer wieder das Getreide knapp, was den Brotpreis verteuerte. Ende der 1920er-Jahre war Hüntwangen eine der ersten Gemeinden im Kanton Zürich, in welcher die Grundeigentümer eine Güterzusammenlegung (Melioration) beschlossen.

Exponate des Getreideanbaus vervollständigen die Ausstellung.

Den Anstoss zur Sonderausstellung «Von Revolution bis Melioration» gab Samuel Wyder aus Zürich. Der pensionierte Geografielehrer erstellte für ein anderes Ausstellungsprojekt einen Zehntenplan von Hüntwangen aus dem Jahre 1764. Vom Mittelalter bis zum Ancien Régime mussten die Hüntwanger Bauern einen Zehntel ihrer Erträge an die Landvogtei Eglisau abgeben.

Erst viel später wurde das Vermögen der Einwohner besteuert. Aufgrund der damaligen Steuerkataster lassen sich die Organisation der Dorfgemeinschaft sowie die sozialen Unterschiede in der Bevölkerung ableiten.

Samuel Wyder erkundigte sich bei Ursula Sigrist, der Präsidentin des Dorfmuseums Hüntwangen, ob man daran interessiert sei, darüber eine Ausstellung zu machen. «Er hat uns mit seiner Begeisterung angesteckt», so Ursula Sigrist. Zusammen mit den beiden Mitgliedern der Museumskommission, Gusti Sigrist und Werner Meier, wurde das Ausstellungskonzept umgesetzt. Samuel Wyder hat für die Recherchen zahlreiche Stunden im Staatsarchiv verbracht. «Es war gute Teamarbeit und hat Spass gemacht», meinte der 97-Jährige.

Das Dorfmuseum Hüntwangen an der Dorfstrasse 59 ist jeweils am 1. Sonntag des Monates von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen ausserhalb der Öffnungszeiten sind nach Voranmeldung möglich, Telefon 044 869 36 12 oder dorfmuseum@huentwangen.ch