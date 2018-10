Wie aus alten Schiffen ein neuer Westernsaloon wurde

Betritt man den neu erstellten Saloon TwentyOne, fühlt man sich ein wenig zurückversetzt in die Zeit der raubeinigen Cowboys und verruchten Saloondamen. Boden und Wände sind aus Holz, an der Decke hängt ein von Thomas Ottiger selbst gemaltes Bild mit der Silhouette einer Wüste.

Die Gäste können nicht nur an den massiven Holztischen Platz nehmen, sondern nach Belieben auch auf der alten Pferdekutsche. Die Lampen sind aus Einmachgläsern hergestellt und verbreiten ein gemütliches Licht. Selbst das stille Örtchen ist grosszügig und stilsicher eingerichtet. Einzig die Küche entspricht nicht ganz den romantischen Erwartungen. Es ist eine topmoderne, blitzblanke Gastroküche. «Mit Hilfe unserer Familie und dem Kollegenkreis haben wir alles selbst gebaut», sagt der gelernte Schreiner Thomas Ottiger. «Zwei Drittel des Materials stammt aus Recyclingholz von der Basler Schifffahrt.»

Der 56-Jährige erzählt, dass es schon immer sein Traum gewesen sei, ein Restaurant zu führen. Anlässlich des Hörifests im Mai letzten Jahres habe Gattin Arianna mit dem Verein Pro Höri den Saloon mit grossem Erfolg betrieben. «220 Kilo Spareribs wurden verkauft und der Saloon war immer voll.» Der Holzbau wurde anschliessend wieder abgerissen. «Wenig später reifte der Gedanke, dass man ihn wiederaufbauen und ein Restaurant mit 20 Plätzen daraus machen könnte.» Nun hiess es, Baupläne erstellen, Baubewilligungen einholen und die Hürde einer Einsprache zu überwinden. Im Mai wurde die Baubewilligung erteilt, im Juni mit dem Bau begonnen. «Während des Baus tauchten immer wieder neue Ideen auf», erzählt Ottiger und zeigt voller Stolz auf die Holztische aus Esche, welche im letzten Moment fertiggestellt wurden.

Die Betreiberfamilie in stilechtem Outfit (von links): Cynthia, Thomas, Arianna und Lorin Ottiger.

Hausnummersoll Glück bringen

Am Montag geht es nun definitiv los. Arianna und Thomas Ottiger werden jeweils am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 11.30 bis 14 Uhr in der Küche stehen und ein schmackhaftes Menu zu einem fairen Preis anbieten. «Wir starten mit einem typischen Schweizer Gericht – Gehacktes mit Hörnli und Apfelmus», sagt eine strahlende Arianna Otttiger. Wer es eilig hat, darf das Menu auch als «Menu to go» einpacken lassen und mitnehmen.

Die Familie samt Tochter Cynthia und Sohn Loris freut sich auch auf die speziellen Themenabende, welche zweimal pro Monat jeweils am Freitag auf dem Programm stehen. «Am 9. November ist eine Metzgete geplant. Dann sollen Erlebnisgastronomieabende mit Spareribs, Schnitzel, Fondue oder Raclette folgen», plant die Chefin und verrät auch gleich, warum der Saloon TwentyOne heisst. «Wir wohnen an einer Strasse mit der Hausnummer 21.»Unterstützung wird die Familie bei den Themenabenden von Thomas Ottigers Bruder Urs erhalten, der gelernter Koch ist. «Und unser Lokal kann durchaus auch für Anlässe gemietet werden, mit oder auch ohne Catering.»

Christian Meier jedenfalls überreicht den neuen Gastgebern im Namen des Gemeinderats schon mal ein kleines Präsent und wünscht ihnen Erfolg. «Es wäre schön, wenn der Einsatz der Familie mit zahlreichen Besuchern belohnt würde. Der Saloon TwentyOne bietet sich geradezu als Begegnungsort von Gewerbe und Industrie an.» (Zürcher Unterländer)