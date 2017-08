Wieder mehr Passagiere am Flughafen Zürich wegen der Sommerferien

Die Zahl der Flugbewegungen sank im Vergleich zum Vorjahresmonat aber um 1,2 Prozent auf 25'103 Starts oder Landungen.Absoluter Spitzentag war der 23. Juli. An diesem Sonntag sind am Zürcher Flughafen rund 107'000 Passagiere abgeflogen, angekommen oder umgestiegen. Das ist gemäss Flughafen Zürich AG ein neuer Rekord. An einem durchschnittlichen Tag sind es rund 30'000 Passagiere weniger.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,1 Prozent auf 2'181'371 angewachsen ist im Juli die Anzahl Lokalpassagiere, deren Reise in Zürich beginnt oder endet. Gestiegen ist auch die Zahl der Umsteigepassagiere und zwar um 5,6 Prozent auf 796'832, wie die Flughafen Zürich AG am Montag mitteilte.

Pro Flug waren im Durchschnitt 135,5 Fluggäste unterwegs, 5,5 Prozent mehr als im Juli 2016. Die Sitzplatzauslastung ist um 1,3 Prozentpunkte auf 82,9 Prozent gestiegen. Stark angewachsen ist der Güterverkehr. Im Juli 2017 wurden 42'227 Tonnen Fracht am Flughafen Zürich abgewickelt. Dies sind 17,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. (mcp/sda)