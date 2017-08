«Wieso haben Marabus weisse Füsse?»

Gymischüler erhalten eine möglichst breite humanistische Bildung . Das soll sie befähigen, ihre wahre Bestimmung zu erkennen und irgendwann einen Mehrwert für die Gesellschaft zu generieren. Ausserdem sollen sie zu offenen, selbstständigen, toleranten und verantwortungsbewussten Menschen erzogen werden. Die Kantonsschule Bülach setzt dazu Leitgedanken zum Motto «Leben – wachsen – lernen – öffnen» in den Mittelpunkt.

Das Feuer soll brennen

In der Kantonsschule Zürcher Unterland in Bülach (KZU) hat gestern für 126 Mädchen und99 Buben das Abenteuer Gym­nasiumzeit begonnen. Nicht alle werden die Probezeit überstehen, auch wenn es ihnen jeder wünscht. Zum Einstieg sangen Schüler den Song von Ed Sheeran «I See Fire», was Roland ­Lüthi, in seinem zweiten Jahr als Rektor der KZU, dann in seiner Ansprache auch einfliessen liess und daran appellierte, dass der Enthusiasmus und das Feuer zu lernen bei den Gymnasiasten anhalten möge.

Später hat er dann beim Stichwort «lernen» den Büffel zoologisch und in übertragenem Sinn auseinandergenommen und die Eigenschaften guten «Büffelns» im Sinne von intensivem Lernen dargelegt. Gleichzeitig hat er den Schülern ein Rätsel aufgegeben, das nur mit viel Wissensdurst gelöst werden kann: «Wieso haben Marabus – die Aasfresser Afrikas – weisse Füsse?» Es ist eine Frage, auf die Google nach einfacher Suche nicht gleich eine Antwort ausspuckt.

«Als ich noch zur Schule ging, war das gar nicht möglich, weil wir erst ab der neunten Klasse Englischunterricht hatten.Silvia Steiner, Zürcher Bildungsdirektorin

Und für die Antwort sollen ihm bitte auch keine Eltern oder Leser dieser Zeitung die Antwort schicken. Aber es zeigt sinnbildlich, worum es bei der gymnasialen Bildung geht: Fragen stellen, querdenken, den Sachen auf den Grund gehen, auch wenn etwas im ersten Moment nicht sonderlich spannend scheint.

Zweisprachige Maturität

Bei der Begrüssung der neuen Schüler waren auch Regierungsrätin Silvia Steiner und der Amtschef ad interim des Mittelschul- und Bildungsamtes, Hans Jörg ­Höhener, vor Ort. Die Bildungsdirektorin besuchte im Anschluss an den offiziellen Teil eine Immersionsklasse. Das sind Schülerinnen und Schüler, die von der Sekundarschule aufs Gymnasium wechseln oder die dritte Gymiklasse im Langzeitgymnasium beginnen und eine zweisprachige Matura in Deutsch und Englisch absolvieren.

Steiner zeigte sich im Gespräch begeistert von der Unterrichtsform: «Als ich noch zur Schule ging, war das gar nicht möglich, weil wir erst ab der neunten Klasse Englischunterricht hatten.» Englischlehrer Thomas Faerber, der die Klasse mit jetzt 25 Schülern auch als Klassenlehrer betreut, ist bereits seit über 20 Jahren an der Schule und hat in früheren Jahren auch den jetzigen Rektor Roland Lüthi unterrichtet. Er wies darauf hin, dass die Schüler in der 5. Klasse, also in rund zwei Jahren, für vier Monate einen Austausch in Manchester absolvieren werden.

Anfang Jahr gaben die Sparmassnahmen der Bildungsdirektion viel zu reden. Silvia Steiner meinte dazu: «Die Situation hat sich beruhigt, und die Vorschläge für Sparmassnahmen sind ja auch vonseiten der Schulen eingeflossen.»

Sachlich argumentieren

Wegen neuer Technologien seien in den nächsten Jahren aber Investitionen in den Schulhäusern notwendig. Hans Jörg Höhener, verantwortlich für den Schulraum im Kanton, berichtete dar­über, dass im nächsten Jahr in Bülach die Aula und die Mensa ­saniert werden müssten.

An ihre eigene Gymizeit hat die ehemalige Spitzensportlerin Silvia Steiner gute Erinnerungen. Sie habe aus dieser Zeit Freundschaften, die immer noch bestünden. Den Gymnasiasten empfahl sie, jeden Tag mit Lernen dran­zubleiben, aber auch nicht zuviel aufs Mal zu wollen. Und sie wünschte sich: «Mir ist wichtig, dass am Gymnasium nur diejenigen Kinder aufgenommen werden, die intakte Chancen haben, die Probezeit zu bestehen.

Wenn sie die Aufnahmeprüfung geschafft haben, sollen sie während der Probezeit gut begleitet werden.» Ein Nichtbestehen der Probezeit ist immer für alle Beteiligten, Lehrer wie Schüler und ihre Familien, schwierig. (Zürcher Unterländer)