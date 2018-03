Winkler stimmen klar für den Neubau zweier Kindergärten

Die Winkler sprachen sich am Sonntag klar für die beiden neuen Kindergärten aus. Der Neubau des Kindergartens Rüti wurde mit 1387 Ja- zu 396 Nein-Stimmen (Stimmbeteiligung: 56,6 Prozent), der Neubau des Kinderartens Tüfiwies mit 1433 Ja- zu 360 Nein-Stimmen (Stimmbeteiligung: 56,7 Prozent) angenommen.

Eine Analyse hat gezeigt, dass der bestehende Schulraum in Winkel bald nicht mehr ausreichen wird. Grund dafür sind bald notwendige Sanierungen und die grosse Bautätigkeit, welche höhere Schülerzahlen zur Folge haben wird.

Deshalb ist nun geplant, den Kindergarten Rüti südlich der Heilpädagogischen Schule auf schuleigenem Land neu zu bauen. Dabei sollen zwei Kindergartenabteilungen und ein Hort entstehen. Der Neubau wird 4,2 Millionen Franken kosten. Sagt das Volk an der Urne Ja zum neuen Gebäude, ist der Baustart auf Mitte Jahr 2019 vorgesehen. Der Unterricht soll im August 2020 starten.

Ein Kindergarten ist gratis

Das zweite Neubauprojekt ist am Standort Tüfwis geplant. Der bestehende Zweifachkindergarten soll dort um eine weitere Einheit und einen Hort erweitert werden. Die Fertigstellung dieses Gebäudes ist auf Frühjahr 2020 geplant. Es handelt sich dabei um ein kostenneutrales Projekt. Das heisst: Für die Gemeinde fallen keine Kosten an. Grund dafür ist ein Landabtausch mit der Anlagestiftung Turidomus.

Der Grund: Gestützt auf ein Entwicklungsleitbild, das die Turidomus in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Winkel erarbeitet hatte, wurden für den Perimeter der Gesamterneuerung der Siedlung Tüfwis Sonderbauvorschriften erlassen, in denen ein Landtausch mit der Primarschulgemeinde Winkel vereinbart wurde. Die Kosten von 4,8 Millionen Franken werden also nicht der Gemeinde belastet. Trotzdem musste an der Urne darüber abgestimmt werden, weil es sich um Ausgaben von über 1,5 Millionen Franken handelt. (fzw)