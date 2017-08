«Wir möchten unsere eigenen Chefs sein»

Jeder muss irgendwann einmal anfangen. Es wagen, den Sprung ins kalte Wasser zu tun, eine neue Herausforderung suchen, um sich einen Traum erfüllen. Auch Beizer. Niemand wird mit dem goldenen Schöpflöffel geboren.

Diesen Mut zum Aufbruch an neue Ufer aufgebracht haben die neuen Pächter des Restaurants Sternen in Wil. Die Neueröffnung des Restaurants fand am 5. August statt, Melanie Brunner und Marco Götz sind noch nicht einmal vierzehn Tage am Werk.

Von der Bäckerei ins Restaurant

Betritt man das Restaurant direkt neben dem Wilemer Gemeindehaus fällt einem sofort aus, dass sich die neuen Pächter noch am Einleben sind. Melanie Brunner erkundigt sich nach dem Wohl ihrer Gäste, bringt eine ihrer selbstgemachten Crêmeschnitten an einen der Tische, plaudert mit zwei älteren Damen, die gerade ihren Nachmittagskaffee trinken. «Bisher läuft es gut, wir hatten viele Gäste in den ersten Tagen», zieht Brunner ein erstes Fazit. Der Sonntagsbrunch, den das Restaurant Sternen einmal pro Monat anbietet, war sogar ausverkauft.

Der Start ist Brunner und Götz also gelungen. Das ist nicht selbstverständlich, denn vor dem Restaurant Sternen haben die beiden noch nie eine Gaststätte geleitet. «Ich bin gelernte Konditorin und Confisseurin und habe mich später noch zur Bäckerin weitergebildet», sagt Brunner. Erst später hat Brunner dann nicht nur hinter, sondern auch vor der Theke im Service gearbeitet.

Und nun leitet sie zum ersten Mal mit ihrem Partner – die beiden haben sich in der Backstube kennen gelernt – ein eigenes Restaurant. «Wir hatten beide das Gefühl, dass wir das brauchen, dass wir unsere eigenen Chefs sein möchten», erklärt Brunner. Sie bevorzuge das, es gebe ihr eine innere Befriedigung, die sie früher nicht immer verspürt habe. «Oft fühlte man sich einfach nicht wertgeschätzt», erläutert Brunner vorsichtig. «Es gab selten ein Dankeschön, wenn man bis spät in die Nacht Überstunden geleistet hat, kein ‹Merci, dass du noch länger geblieben bist›».

Also suchten die beiden fast ein Jahr lang nach einem Restaurant, dass von ihnen selbst geführt werden sollte. «Der Sternen war mit Abstand das schönste und beste Restaurant, welches wir während unserer Suche gefunden haben», sagt Brunner. Den Tipp erhielt sie von einer Cousine, die in Wil wohnt, denn Brunner und Götz sind erst vor knapp einem Monat mit ihren zwei Katzen aus dem Kanton Schaffhausen nach Wil gezogen. «Meine Cousine hatte Wind davon bekommen, dass die vorherigen Pächter ihren Vertrag aufkündigen würden. Also haben wir uns mit dem Gemeinderat in Verbindung gesetzt.» Dieser hat ihnen das Restaurant auf vorerst fünf Jahre verpachtet.

Die Bevölkerung soll mitentscheiden

Der Sternen hat in den letzten fünf Jahren mit Brunner und Götz nun bereits zum dritten Mal neue Pächter. Das Lokal liegt mitten im Dorf, direkt neben der Gemeindeverwaltung, es gehört also quasi zum Kern von Wil. Kommt es bei der Bevölkerung nicht an, dürfte es schwer werden, hier erfolgreich zu wirten, das ist auch Brunner und Götz klar. «Wir versuchen, die Wilemer miteinzubeziehen. So haben wir zum Beispiel auf unserer Website darüber abstimmen lassen, welches Bier wir ausschenken lassen», erklärt Brunner.

«Zum Glück war es kein Falkenbier», sagt Brunner lachend. Das möge sie selbst nicht, auch wenn sie Schaffhauserin sei. Auch bei der Karte – der Sternen möchte frische und einheimische Kost anbieten – kann die Kundschaft Inputs geben. Sogar auf der Weinkarte soll Wil im Vordergrund stehen: Zwölf Weine von drei Wilemer Weinbauern sind im Angebot, nur ein Wein auf der Karte kommt aus dem Ausland.

Ob ihr Konzept aufgeht, wird sich für Brunner und Götz nun zeigen. Klar ist schon jetzt: Der Traum vom eigenen Restaurant macht die Arbeitstage nicht kürzer. «Wir öffnen um 8.30 Uhr am Morgen und schliessen nachts um 12 Uhr», sagt Brunner. Und das an sechs Tagen die Woche. «Läuft es weiterhin gut und die Leute kommen gerne zu uns, müssen wir noch jemanden einstellen», ist sich Brunner bewusst. Die Entscheidung bleibt ihr überlassen, denn im Sternen ist sie nun die Chefin.

www.sternenwil.ch (Zürcher Unterländer)