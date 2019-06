Wir trauern um unseren Arbeitskollegen

Als Cyprian Schnoz vor 28 Jahren seine Redaktionsstelle beim «ZU» antrat, war alles andere als klar, dass der gebürtige Bündner sich im Unterland rasch heimisch fühlen würde. Hatte er sich doch zuvor bei der «Aroser Zeitung» vorwiegend mit alpinen und touristischen Themen befasst.

Doch er packte seine neue Aufgabe mit Elan und Ehrgeiz an und lernte als Reporter rasch seine neue Heimat zu jeder Tages- und Jahreszeit sehr gut kennen. Schnell wuchs (cy), so sein Kürzel in der Zeitung, das Unterland ans Herz. In Hunderten von Texten, die er für den «ZU» geschrieben hat, kommt stets die Wertschätzung zum Ausdruck, die er den Menschen und ihrem Engagement entgegenbrachte.

Für ihn gab es keine langweiligen Gesprächspartner, keine belanglosen Tätigkeiten. Deshalb widmete er seine journalistische Aufmerksamkeit nicht nur Gemeindepolitikern und Gewerbevertretern, sondern auch Vereinen, die eine alte Sägerei restaurierten oder alte Mühlen wieder zum Laufen brachten.

Kenner der Vögel und Bäume

Cyprian Schnoz’ besondere Liebe galt der Natur. Seien es brütende Störche, Dämme bauende Biber, Wildschweine in den Maisfeldern oder von Borkenkäfern geschwächte Bäume – niemand wusste über Flora und Fauna so gut Bescheid wie er. Zugleich verstand er es auf ausgezeichnete Art, den Leserinnen und Lesern diese Themen nahe zu bringen. Das kommt auch in seinem letzten, Ende März dieses Jahres erschienenen Artikel zum Ausdruck. Er handelt von den Skulpturen fürs Zürcher Sechseläuten, die aus Unterländer Eichen geschnitzt wurden.

Dem «ZU» kamen auch Cyprian Schnoz’ organisatorische Fähigkeiten zugute. Bis 2017 wirkte er als stellvertretender Chefredaktor und war damit wesentlich mitverantwortlich für die reibungslose Umsetzung zahlreicher Projekte der letzten Jahre.

Sei es die Zusammenlegung des «Neuen Bülacher Tagblatts» und des «Zürcher Unterländers», den Umzug der Redaktion von Dielsdorf nach Bülach oder die Einführung neuer Layouts und Produktionssysteme. Technisch stets à jour, war er für seine Kolleginnen und Kollegen eine geschätzte Anlaufstelle für Computerprobleme aller Art.

Cyprian Schnoz dachte gern voraus und schmiedete bereits Pläne für die Jahre nach seiner Pensionierung. Beispielsweise ersteigerte er noch im Februar dieses Jahres bei der Regensdorfer Wertholzsubmission einen Eibenstamm – auch darüber berichtete er im «ZU». Diesen Stamm wollte er während mindestens fünf Jahren lagern, um ihn dann, wie er schrieb, «vielleicht zu einem eleganten englischen Langbogen» zu verarbeiten.

Dazu wird es leider nicht mehr kommen. Im Frühling riss die Diagnose einer schweren, unheilbaren Krankheit unseren Kollegen abrupt aus dem Arbeitsleben. Nur zwei Monate später ist Cyprian Schnoz am 28. Mai im Alter von 61 Jahren gestorben. Seine Einsatzfreude, sein Kenntnisreichtum der Natur, der Region und der hiesigen Menschen, seine kollegiale und aufrichtige Art werden uns auf der Redaktion des «Zürcher Unterländers» fehlen. (Zürcher Unterländer)