Wo die Eisbären schwitzen und frieren

Eishockey ist kein Sport für Zartbesaitete und erst recht nichts für feine Näschen. So ist denn der erste Eindruck beim Betreten der Garderobe des EHC Bülach in der Sportanlage Hirslen auch weniger visueller Natur, sondern vielmehr ein Frontalangriff auf den Geruchssinn. Im bescheidenen, kaum 40 Quadratmeter grossen, fensterlosen Holzverschlag unter der Tribüne hängt ein beissendes Duftgemisch aus Ammoniak und Appenzeller Schaukäserei. Dieses «sportliche Parfüm» entsteigt den akkurat aufgehängten Hosen, Schlittschuhen und Schonern der ersten Mannschaft.

Die 22 Spieler des Teams der dritthöchsten Schweizer Eishockeyliga trainieren dreimal wöchentlich, hinzu kommen momentan zwei Spiele pro Woche. Angesichts dieses Programms bleibt der Ausrüstung kaum Zeit zum Trocknen. Damit die Sportler nicht in nasse Schuhe steigen müssen, baumeln diese von der Decke. Da und dort erspäht man bei aller Platznot Persönliches, einen Glücksbringer etwa oder ein Proteinpulver.

Musik gehört dazu

Wer so viel Sport treibt, braucht Energie. Das weiss niemand besser als Teambetreuer und Materialwart André Walder oder – wie er sich selber bezeichnet – «das Mädchen für alles». Fünfmal in der Woche steht er in Diensten der ersten Mannschaft, hält das Material in Schuss, wäscht Leibchen, schleift Kufen und sorgt für Stärkung. Vor jedem Match serviert er seinem Team einen Früchteteller mit Guetsli, sorgt dafür, dass der Nutella- und Toastbrot-Vorrat neben der Kaffeemaschine nie versiegt, füllt die Getränkevorräte auf. Er ist einer der wenigen, die Zugang zur Garderobe haben. «Ja, hier kann es schon mal etwas lauter zu- und hergehen», sagt er.

Musik gehöre immer dazu. Jetzt in der Adventszeit schalle durchaus einmal ein Weihnachtslied durch die Katakomben der Hirslen – aber nur im Training, verrät Walder. Der «Musikverantwortliche» sei übrigens der Einzige, der sein Handy in der Garderobe benützen dürfe. Auch sonst gibt es Spielregeln. Der jüngste Jahrgang ist für die Ordnung verantwortlich. Bei Regelverstössen muss das Bussenkässeli gefüttert werden.

Zum Modulbau gehören auch eine in die Jahre gekommene Gemeinschaftsdusche und ein kleines Massagezimmer. Glamour sieht anders aus. Im Kraftraum ists so kalt, dass die Finger an den Eisenhanteln anzufrieren drohen. «Wir haben kein grosses Budget», meint Walder achselzuckend. Deshalb haben er und ein paar Freiwillige sich etwas einfallen lassen. Hinter der Garderobe haben sie eine kleine Bar eingebaut. Hier trifft man sich nach dem Spiel und unterstützt gleichzeitig den Verein.