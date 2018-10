Wohnungspreise in Bülach steigen so schnell wie in Regionen mit See

Eine Wohnung mit Seeblick oder noch besser mit Seezugang, das ist teuer. Das ist wenig überraschend, schliesslich möchten viele Menschen gerne am See leben, doch das Angebot in der Schweiz ist begrenzt. Es entspricht deshalb einer gewissen Logik, dass die ETH Zürich und das Vergleichsportal comparis.ch in ihrem gemeinsam erarbeiteten Immobilienreport 2018 festgestellt haben: Den höchsten Preisanstieg seit 2007 gab es in Zürich. Pro Quadratmeter zahlt man dort dieses Jahr im Durchschnitt 13 000 Franken und damit 97 Prozent mehr – also fast doppelt so viel – wie noch vor elf Jahren.

Unterländer Bezirke werden immer teurer

Auch in der restlichen Schweiz registrierte der Report die höchsten Preisanstiege für den Wohnungskauf in Seebezirken. Horgen folgt nach Zürich auf Platz 2 mit einem Anstieg von 89 Prozent auf inzwischen durchschnitlich 11 750 Franken pro Quadratmeter, Platz 3 belegt der Kanton Nidwalden mit einem Anstieg um 80 Prozent auf durchschnittlich 9000 Franken pro Quadratmeter. Nur ein Bezirk tanzt in den Top 10 aus der Reihe: Auf Platz 9 ist Bülach. Über einen grösseren Schweizer See verfügt der Bezirk nicht. Und anders als an den Ufern des Zürichsees muss man sich hier auch noch mit dem Fluglärm anfreunden. Trotzdem ist Unterländer Bezirk der Medianpreis pro Quadratmeter inzwischen auf 7500 Franken geklettert. Das entspricht gegenüber dem durchschnittlichen Preis 2007 einer Zunahme von 67 Prozent, damals zahlte man noch etwa 4000 Franken für einen Quadratmeter. Auch im Vergleich zum Vorjahr wurden Wohnungen nochmals um 3 Prozent teurer.

Wieso die Preise so stark gestiegen sind, hat gemäss Didier Sornette, Professor für Entrepreneurial Risks an der ETH Zürich vor allem einen Grund: «Viele Menschen wurden in den letzten Jahren aus Zürich und Umgebung durch die dort sehr hohen Preise vertrieben. Solche Menschen suchen günstigere Wohnmöglichkeiten, die gleichzeitig trotzdem noch nahe von Zürich sind.» Ob deshalb die Preise im Bezirk Dielsdorf auch in Zukunft steigen würden, könne er aber nicht sagen. «Sowas sagen wir nicht voraus. Wir messen nur den vorübergehenden Wechsel und ob es eine Veränderung der Situation gibt.»

Viel günstiger ist Dielsdorf auch nicht mehr

Wer jetzt daran denkt, sich halt wenn nicht im Bezirk Bülach, dann halt in Dielsdorf nach einer Eigentumswohnung umzusehen, hat den falschen Schluss gezogen. Viel günstiger ist der Kaufpreis für eine Wohnung dort nämlich auch nicht mehr. Durchschnittlich legt man im westlicheren Bezirk des Unterlands pro Quadratmeter Wohnung knapp 7000 Franken auf den Tisch, 60 Prozent mehr als noch 2007, als der Quadratmeter noch etwas über 4000 Franken gekostet hatte. Und nein, auch südlich des Furttals, im Bezirk Dietikon, kommt man nicht günstiger weg, im Gegenteil: Dort zahlt man inzwischen gar knapp 8500 Franken pro Quadratmeter.

Weiter westlich würde man dann langsam einen bedeutenden Unterschied merken, in den Aargauer Bezirken zahlt man selten mehr als 6000 Franken. Wer allerdings möglichst wenig ausgeben will, kommt um einen Umzug ins Welschland nicht herum. Am günstigsten sind Wohnungen in Le Locle in Neuchâtel zu haben, nur 3250 Franken zahlt man dort im Durchschnitt pro Quadratmeter. Bemerkenswert ist zudem: Nur in einem einzigen Bezirk, nämlich in Goms im Wallis, sind die Wohnungen im Vergleich zu 2007 günstiger (2 Prozent) geworden statt teurer.

Etwas anders präsentiert sich die Situation beim Kauf eines Hauses. Sowohl im Bezirk Bülach als auch im Bezirk Dielsdorf zahlt man im Juli 2018 eine Medianpreis von etwa 1,3 Millionen Franken für ein Haus mit 5 bis 6,5 Zimmern. Für einen Einstieg in die Top 10 der Bezirke mit den teuersten Häuser hätte man Lugano, Arlesheim im Kanton Basel-Landschaft, Uster oder den Bezirk Riviera-Pays-d’Enhaut um Vevey schlagen müssen, wo derzeit durchschnittlich 1,45 Millionen Franken pro Haus gezahlt werden. Auch das ist allerdings noch nichts im Vergleich zum Spitzenreiter Meilen: Im Bezirk an der Ostküste des Zürichsees kostet ein durchschnittliches Haus 2,5 Millionen Franken. (Zürcher Unterländer)