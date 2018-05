Zivilschutz Hardwald räumt in Zernez auf

Wer in Kloten, Wallisellen, Dietlikon, Bassersdorf oder Opfikon zum Zivilschutz gehört, weiss eigentlich, was auf ihn zukommen könnte. Vielleicht gibt es einen Brand in einer der Gemeinden und der Zivilschutz muss sich um plötzlich obdachlos gewordene Einwohner kümmern. Oder ein Naturereignis legt den Flughafen lahm und plötzlich brauchen tausende gestrandete Passagiere ein Dach über dem Kopf. Oder die Feuerwehr braucht Unterstützung bei einer Überschwemmung. Womit man aber als Dienstleistender in der Zivilschutzorganisation (ZSO) Hardwald definitiv nicht rechnen muss, sind Lawinen. Doch ausgerechnet solche haben nun rund 48 Männer der Kompanie zwei der ZSO Anfang Mai beschäftigt.

Zwei grosse Lawinen verschütteten Wiesen

Kommandant Peter Schwarz hat seine Männer nämlich in der ersten Woche des Monats nach Zernez geschickt. «Im Unterengadin fielen im Januar bis zu drei Meter Schnee», erklärt Schwarz. «Das hat zu starken Lawinenniedergängen geführt.» Erst nachdem der Schnee im Frühling geschmolzen ist, wurde das ganze Ausmass der Zerstörung offensichtlich. Eine Lawine hat einen gewaltigen Schuttkegel hinterlassen, mit Holz und Geröll, welches sich auf den Wiesen der Bauern bis zu zwei Meter hoch stapelte. Ein zweiter Kegel hat auf einer Breite von 400 Meter Gestein und Erdmaterial aufgetürmt. «Die Bauern brauchen diese Wiesen aber, um Heu zu produzieren und damit das Vieh grasen kann.»

Weil die Zivilschutzorganisationen von Graubünden schon letztes Jahr nach dem Unglück in Bondo stark beansprucht worden waren, fragte der Kanton deshalb in Zürich um Unterstützung für die Aufräumarbeiten an. Und weil Schwarz schon im Herbst bei Bondo seine Hilfe angeboten hatte, kam die ZSO Hardwald als eine von drei Organisationen in die Kränze.

Vom Montag, 30. April bis am Freitag, 4. Mai arbeitete die zweite Kompanie jeden Tag in den Hängen von Zernez und übernachtete in Lavin. Durchschnittlich standen rund 38 Zivilschützer pro Tag im Einsatz. Sie rückten dem Geröll mit Schaufeln, motorisierten Schubkarren und Rechen zu Leibe. «Dabei wurden wir von den lokalen Bauern mit Forstmaschinen unterstützt», sagt Schwarz. Insgesamt räumte die ZSO Hardwald rund 200 Lastwagenladungen Holz und Schutt von den Hängen um Zernez.

Erst Einsatzerfahrung macht auch einsatztauglich

Schwarz ist stolz auf den Einsatz, den die Kompanie geleistet hat. «Das Echo der ansässigen Menschen war gut. Einige der Bauern hatten nicht damit gerechnet, dass ihre Wiese bereits jetzt und nicht erst in zwei Jahren geräumt sein würde.» Und für den ZSO seien solche Einsätze wichtig. «Man kann nur einsatztauglich werden, wenn man auch Einsatzerfahrung hat», erklärt der Kommandant.

Da solche Ereignisse in den eigenen Gemeinden aber oft ausblieben, ergreife man Gelegenheiten, um Erfahrung zu sammeln. «So konnte etwa der Kompaniekommandant ganz konkret lernen, wie man einen Einsatz leitet, wie man ihn vorbereite und wie man während des Einsatzes die Leute führt, die es sich ja auch nicht gewohnt sind, eine Woche lang auch über Nacht nicht nach Hause zurückzukehren.» Entsprechend gut sei das Echo auch bei der Mannschaft. «Sie haben sich gefreut, mit ihrer Arbeit einen echten Nutzen liefern zu können, statt einfach nur zu üben.» (Zürcher Unterländer)