Zoll vernichtet 4000 gefälschte Brillen

Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) haben am Flughafen Kloten bei der Kontrolle einer Sendung von Marken-Brillen eine grosse Anzahl von Fälschungen entdeckt. Wie der EZV in einer Mitteilung schreibt, hat man bei einer genaueren Kontrolle festgestellt, dass es sich bei den als Marken-Brillen deklarierten Lieferung um Fälschungen handelte. Die Brillen werden nun vernichtet.

Die Transitsendung gelangte von China via Schweiz nach Brasilien und war in Kartonschachteln verpackt. Die rund 4000 Brillen waren mit den Logos und Designs von drei renommierten Marken ausgestattet. Die Rechteinhaber der Marken-Brillen wurden über die Fälschungen informiert. Sie entscheiden, ob gegen die Beteiligten rechtliche Schritte eingeleitet werden.

Ein Gesundheitsrisiko

Hinter solchen Fälschungen stehen oft kriminelle Organisationen, die sich weder an Umwelt- noch an Sozialstandards halten. Wie die Zollverwaltung schreibt, ist sie verpflichtet solche Waren einzuziehen, zumal derartige Brillen durch die niedrige Qualität und den ungenügenden Schutz vor UV-Strahlung auch Schäden an Augen verursachen können. (huy)