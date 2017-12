Zu viele Autos fahren unerlaubt auf den Klotener Stadtplatz

Passiert ist noch nie etwas. Doch immer wieder kommt es auf dem Klotener Stadtplatz zu Begegnungen, die es dort nicht geben dürfte. «Wir sehen täglich Autos über den Stadtplatz fahren», bestätigt Marc Osterwalder, Leiter des Bereichs Lebensraum+Sicherheit der Stadt Kloten. Dass auf dem zentralen Platz ein Fahrverbot herrscht, macht die Sache illegal und gefährlich. Denn wer sich dort aufhält, rechnet nicht mit Autos, Lieferwagen oder gar einem wendenden Lastwagen. Im Sommer spielen oft Kinder am Brunnen und Passanten sitzen an den Tischen vor den Cafés. Und auch im Winterhalbjahr herrscht oft Betrieb auf dem Stadtplatz, zuletzt vor allem zu speziellen Anlässen wie dem Kerzenziehen oder zum Adventsmarkt. Niemand ist dabei auf Begegnungen mit motorisierten Verkehrsteilnehmern in der Fussgängerzone gefasst.

Die ungehinderte Zufahrtsmöglichkeit ist auch Silvan Eberhard aufgefallen. Der Lokalpolitiker und Chef der SVP-Fraktion im Klotener Stadtparlament meint: «Die Situation ist unbefriedigend.» Deshalb hat er zusammen mit den weiteren Mitgliedern seiner Fraktion einen Vorstoss an den Stadtrat gerichtet mit dem Titel «Sicherheit auf dem Stadtplatz».

Terrorismus nicht im Fokus

Drei Fragen stehen für Eberhard und seine zwölf Mitunterzeichner im Zentrum: Zunächst wollen sie wissen, wie der Stadtrat gedenkt die Zufahrt zum neuen Platz generell und insbesondere bei Veranstaltungen zu sichern. Weiter wird die Frage aufgeworfen, was betreffend Sicherheitskonzept von den Veranstaltern verlangt werde. Und zudem soll von der Stadtregierung beantwortet werden, was unternommen werde, dass dereinst keine Autofahrer mehr fälschlicherweise über den Stadtplatz fahren.

Unweigerlich denkt man auch an Terroranschläge mit Lastwagen. «Das war nicht mein erster Gedanke bei der Einreichung des Vorstosses», sagt Eberhard. Schuld seien schon eher die Navigationsgeräte, die manchen ortsunkundigen Autolenker auf den Platz lotsen. Aber wie auch der städtische Bereichsleiter Lebensraum+Sicherheit meint der Politiker, dass terroristische Szenarien inzwischen halt nicht mehr ausgeschlossen werden können. Deshalb hatten die Organisatoren des Klotener Adventsmarktes kurzerhand beschlossen, auf beiden Seiten des Platzes gewisse «Sicherungen» einzubauen und platzierten einen Bagger und einen Lastwagen quer auf die Zufahrten. Man habe die Lage analysiert und keine weiteren Sicherheitsvorschriften von den Veranstaltern des Weihnachtsmarktes verlangt, sagt Osterwalder. Diese hätten die Maschinen von sich aus hingestellt.

«Nicht verbarrikadieren»

Ebenfalls grosse Weihnachtsmärkte gabs schon Ende November in Bülach und vergangenes Wochenende in Dielsdorf. Beiderorts hatte man auf grössere bauliche Sicherheitselemente verzichtet. «Man kann sich nicht gleich verbarrikadieren deswegen», sagt Atilla Uysal, Polizeichef von Bülach. Aber man mache bei jeder Veranstaltung eine Risikoanalyse, erklärt er. Für den Weihnachtsmarkt in der Bülacher Altstadt hätten heuer simple Absperrungen gereicht.

