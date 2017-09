Züge fallen aus und werden durch Busse ersetzt

Im Regionalverkehr fallen die Züge von kommenden Samstag, 4 Uhr bis Sonntag, 5 Uhr zwischen Bülach und Schaffhausen aus. Die S9 fällt auf der Strecke Eglisau–Rafz und die Nacht-S-Bahn zwischen Bülach und Rafz aus.

Die ausfallenden Züge werden durch Busse ersetzt. Die IC-Züge werden via Winterthur umgeleitet. Reisenden von Schaffhausen bis nach Zürich HB oder umgekehrt wird die Fahrt via Winterthur empfohlen (umgeleitete IC-Züge oder S33 mit Anschluss in Winterthur zu S12). Dies teilen die SBB mit.

Hauptarbeiten verschoben

Grund für den Bahnersatz sind geplante Bauarbeiten in Eglisau. Dabei sollten drei Weichen und ein Teil der Fahrbahn in Richtung Hüntwangen ersetzt werden. Die SBB hat beschlossen, die Arbeiten aufgrund des Streckenunterbruchs zwischen Basel SBB und Karlsruhe (Rastatt) zu verschieben, damit die Güterzüge auf dem Nord-Süd-Korridor via Schaffhausen umgeleitet und somit auch den Bahnhof Eglisau passieren können.

Die geplanten Bauarbeiten (Ersatz von drei Weichen sowie die Verlängerung des Hausperrons) werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt. Da über das Wochenende aber erste Vorarbeiten ausgeführt werden, kommt es zur nächtlichen Sperre.

Kapazitätserhöhung geplant

Die Bahnstrecke zwischen Baden-Baden und Rastatt Süd ist seit dem 12. August 2017 gesperrt und bleibt voraussichtlich bis am 7. Oktober 2017 unterbrochen. Die benötigten Trassen- und Ressourcenkapazitäten auf den Ausweichrouten sind stark eingeschränkt und erfordern die enge Zusammenarbeit aller Partner im Schienenverkehr.

Um die Kapazitäten auf dem Nord-Süd-Korridor zu erhöhen, haben die vier europäischen Bahnen beschlossen, zusätzliche Loks sowie Lokführer einzusetzen und wollen die Regelungen im grenzüberschreitenden Verkehr für die Umleitung von Zügen vereinfachen. (red)