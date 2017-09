Zum Abschluss eine Ladung Energie

Die akustische Gitarre legt einen kraftvollen Boden, der Schlagzeuger haut auf die Bassdrums, und darüber flitzt ein ausge­klügeltes Pianomotiv. Trockeneis raucht, ein Schriftzug leuchtet hellblau neben dem Keyboard, Baba Shrimps sind in voller Fahrt. «Walliselle, gahts eu ­guet?», fragt Sänger Adrian Kübler, während seine beiden Mitmusiker den nächsten Song anstimmen. Der Saal ist mit rund 250 Personen gefüllt, die mit­klatschen, tanzen, mitsingen.Mit ­offensichtlich mitreissender Popmusik sind am Samstag die diesjährigen Musikfesttage zu Ende gegangen.

Breites Musikspektrum

Roland Raphael organisiert seit elf Jahren jeden Herbst die Walliseller Musikfesttage. Er ist auch dieses Jahr zufrieden: «Ich sehe es den Zuschauern an, wenn sie glücklich sind.» Eine ganze Woche lang fand im Doktorhaus-Saal täglich ein Konzert statt, insgesamt kamen rund 3000 ­Besucher. Von der kubanischen Salsaformation über die Länd­ler­kapelle mit Jodelgesang bis hin zur Jazz-Big-Band, fast jeder Geschmack wurde angesprochen.

Mit Schlangenfrau Nina Burri, Violinistin Maria Solozobova, Liedermacher Linard Bardill und eben der Popband Baba Shrimps trat gleich eine Reihe renommierter Schweizer Künstler auf. Auch Lokales war vertreten: Mit der Jugendmusik und dem Musikverein Eintracht wurden Walliseller Vereine einbezogen. Drei Kirchgemeinden veranstalteten einen ökumenischen Gottesdienst.

Unter dem Motto «Connecting Sounds» soll das Festival ein Gemeinschaftsgefühl im Alltag entstehen lassen. Dass die Konzerte im Doktorhaus stattfinden, sei ideal: Normalerweise fänden hier politische Veranstaltungen, Schuldiskussionen oder andere polarisierende Veranstaltungen statt. «Die Kultur soll beitragen, Leute zu integrieren und zusammenzubringen», sagt Raphael.

Makellos und vielseitig

Baba Shrimps sind bereits zum zweiten Mal bei den Musikfest­tagen dabei. Die Band ist zurzeit mit ihrem zweiten Album «Road to Rome» auf Tournee. Makellose Versionen von Chart-Hits wie «Europe» oder «Back to Where the Light Is» wechseln sich ab mit akustischen Interpretationen ihrer Songs.

Die Band zeigt sich sehr viel­seitig: Luca Burkhalter, der noch wenige Lieder zuvor in elektronischen Zwischenspielen und Rap­Einlagen seine Musikalität tanzen liess, setzt sich kurz darauf ans Klavier und spielt eine Ballade. Und Drummer Moritz Von­tobel spielt in der Zugabe spontan Mundharmonika.

Sänger mit Heimvorteil

Für Sänger Adrian Kübler ist es an diesem Abend ein Heimkonzert; er ist in Wallisellen auf­gewachsen. Entsprechend persönlich gerät das Konzert.

Schmunzelnd erzählt Kübler von der ersten enttäuschten Liebe, dem Flötenunterricht und der Punkband während seiner Schulzeit. Ein besonderes Highlight ist die Zugabe, bei der die Band zusammen mit der Vorband Alibi Süd, einem Walliseller Folk-Duo, auftritt.

Spätestens jetzt ist klar: Das ist keine arrogante Band, die ab­gekühlte Chartsongs runterspult. Baba Shrimps beehrten Wallisellen mit Popmusik, die ein gewisses Niveau hat: eigensinnig, clever und professionell. (Zürcher Unterländer)