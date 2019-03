Zum Jubiläum durfte die Blasmusik auf ihre Freunde zählen

Den Auftakt zum Jubiläumsanlass anlässlich des 25. Bachenbülacher Blasmusigsunntig machten die Gastgeber gleich selber. Unter der musikalischen Leitung von Willy Rodel gab die Dorfmusik Bachenbülach in der Mehrzweckhalle ein halbstündiges Konzert. Von Marschmusik über Tango bis Polka: Die Bandbreite war gross. Mit Enthusiasmus dirigierte Rodel die vierzehn Männer und vier Frauen.

Gastmusikanten beehren das Jubiläum

Als Gäste waren unter anderem die Beerenberg Musikanten aus Winterthur-Wülflingen zum Jubiläumsanlass eingeladen. Seit gut einem Jahr führt Willy Rodel auch in dieser Kapelle den Taktstock. Über eine Stunde spielten sie und animierten das Publikum im Rhythmus mitzuklatschen. Die Bischofszeller Böhmischen aus Seuzach rundeten den Abend ab.

Auch am Sonntag eröffneten die Einheimischen vor 300 Zuhörerinnen und Zuhörern den Reigen, gefolgt von den beiden Gastkapellen Böhmisches Herzklopfen und den Gasterländer Blasmusikanten.

Die Dorfmusik Bachenbülach gibt es bereits seit 38 Jahren. Zum 25. Mal zelebrierten sie den Blasmusigsunntig. Wie in den 24 Auflagen zuvor war auch dieses Mal die Männerriege für die Festwirtschaft verantwortlich.

Musizieren im Verein schafft Freundschaft

Dass Blasmusik bei jungen Menschen wenig angesagt ist, bedauert das Ehepaar Hans und Annemarie Studer. Er ist Präsident und spielt Posaune, sie amtet als Aktuarin und bläst die Klarinette. Den mangelnden Nachwuchs in der Blasmusikszene führt das Ehepaar unter anderem auf die fehlende musische Ausbildung in der Schule zurück. «Im Gegensatz zu Deutschland, Österreich und Tschechien, wo die Schulen die musikalische Ausbildung der Kinder fördern, ist dies hier bei uns Sache der Eltern», sagte Annemarie Studer aus. Sie gibt ausserdem zu bedenken: «Wenn man zwei, drei Kinder hat und jedes ein Instrument lernen möchte, geht das ins Geld.» Das sei schade, denn in einem Verein zu musizieren, schaffe oft lebenslange Freundschaften.

Annemarie und Hans Studer sind zusätzlich in der Stadtmusik Kloten aktiv. Die befreundeten Formationen helfen sich oft mit Gastauftritten einzelner Musiker aus und bereichern gegenseitig ihre Konzerte. So führte ein Gastauftritt die Bachenbülacher Musikanten im Jahr 1994 bis nach Kanada, wo sie auf Einladung eines befreundeten Orchesters auftraten.

