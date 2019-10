Zusätzliche Sanierungen in Turnhalle und Schwimmbad notwendig

Im Zuge der Sanierung der Turnhalle und des Hallenbades Geeren in Bassersdorf seien unerwartete Schäden und damit ein zusätzlicher Sanierungsbedarf entdeckt worden, dies schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. So müssten insbesondere Garderoben und Duschbereiche aufgrund von Schäden durch Feuchtigkeit zusätzlich saniert werden, was in der ursprünglichen Planung nicht vorgesehen war. Der genaue Umfang der notwendigen Zusatzarbeiten sowie möglicher Verzögerungen werde derzeit abgeklärt.

Aufgrund der notwendigen Sanierung der Nasszellen müssten derzeit gewisse Nutzungseinschränkungen und Verzögerungen in Kauf genommen werden. Ab anfangs Dezember seien jedoch die Garderoben und Duschen der Turnhalle voraussichtlich wieder benutzbar, das Hallenbad voraussichtlich im März 2020. (red)