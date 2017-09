Zweckverband wirbt für neues Sekundarschulhaus am Schlafapfelbaum

Gute Bildung steht und fällt meist mit der Lehrperson die sich mit dem nötigen Fachwissen und pädagogischem Geschick in der dynamischen Bildungslandschaft bewegt. Damit der Unterricht zeitgemäss und in einer lernfreundlichen Umgebung stattfinden kann, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Genau für diese will sich der Zweckverband der Schule Eglisau und Schule Unteres Rafzerfeld einsetzen.

Grössere Schule verspricht breiteres Fächerangebot

Er begrüsste am Donnerstagabend in Eglisau rund 90 Personen zu einer Informationsveranstaltung. «Es kann nicht sein, dass aufgrund knapper Platzverhältnisse die Qualität der Schule leidet», führte der Schulleiter der Sekundarschule Eglisau, René Gantner, in einem Votum aus.

Denn in seiner täglichen Arbeit müsse er beim Volksschulamt des Kantons Zürich oft regelrecht um Stellenprozente betteln. Zudem seien bereits bestimmte Freifächer gestrichen und teils unmögliche Stundenpläne geschaffen worden. Es herrsche Handlungsbedarf.

Um die kantonale Vorgaben zu erfüllen und ein breiteres Fächerangebot bei den Wahl- und Freifächern anbieten zu können brauche es eine mittelgrosse Sekundarschule mit 200 bis 300 Schülerinnen und Schülern, lautete die Hauptbotschaft aus dem gemeinsamen Votum der beiden Schulpflegen Eglisau und Unteres Rafzerfeld. Erst dann sei ein sinnvoller Schulbetrieb möglich, weil dann vom Volksschulamt des Kantons Zürich genügend Lehrerpensen bewilligt würden.

Neben langfristigen Kostenersparnissen sei man zudem vom geplanten Standort am Schlafapfelbaum überzeugt, sagte die Eglisauer Schulpflegepräsidentin Marianne Fröhlich. In den kommenden beiden ausserordentlichen Schulgemeindeversammlungen am 3. Oktober geht es in einem ersten Schritt um den Wettbewerbskredit in der Höhe von 300 000 Franken.

Wird dieser angenommen sei die Grundlage für den zweistufigen Wettbewerb geschaffen, bei welchem eine Fachjury eine Auswahl von fünf bis sechs Bewerbern treffen werde. Sollten die anschliessenden Urnenabstimmungen über den Planungs- und Baukredit angenommen werden, käme es frühestens 2022 zur Inbetriebnahme des neuen Sekundarschulhauses.

Neue Perspektiven für den Vereinssport

Genau auf das Schuljahr 2022/23 wird die Tochter von Hongfei Shao die 1. Sekundarklasse im neuen Schulhaus antreten, sollte der Fahrplan eingehalten werden und die Stimmbürgerinnen und -bürger dem Vorhaben mit Gesamtkosten von 40 MillionenFranken zustimmen. «Obwohl ich mit meiner Familie erst seit einem Jahr in Eglisau wohne, bin ich sehr an diesen schulpolitischen Prozessen interessiert», sagte der junge Informatikingenieur.

Ihm gegenüber sass ein Besucher der Informationsveranstaltung mit einer ganz anderen Motivation. Jan Schoch ist nämlich Mitglied des Turnvereins Eglisau und hörte den Ausführungen zum «Nebenprodukt» des Neubaus, einer Doppelturnhalle auf einer Fläche von 910 Quadratmetern, aufmerksam zu. «Das wäre schlicht fantastisch für uns und das ganze Vereinsleben», sagte der junge Mann. Dem Zweckverband Schule Eglisau und Schule Unteres Rafzerfeld dürften die die Stimmen des Turnvereins Eglisau also sicher sein.

(Zürcher Unterländer)