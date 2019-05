Zwei Frauen mit 100 Kilogramm Kath am Flughafen erwischt

Sie reisten aus Tel Aviv an und wollten weiter nach Kopenhagen. Die Drogenkurierinnen flogen bei einer Routinekontrolle auf. Die beiden Israelinnen mussten ihr Gepäck zur Kontrolle öffnen. Dabei stiessen die Kantonspolizisten auf die in den Koffern versteckten Drogen, wie es in einer Mitteilung der Zürcher Kantonspolizei vom Dienstag heisst. Die Frauen wurden verhaftet. (mcp/sda)