Zwei Kilogramm Kokain im doppelten Boden versteckt

Eine 25-jährige Slowenin war am Montag von Sao Paolo her kommend nach Brüssel unterwegs. Als sie in Zürich umsteigen wollte, wurde ihr Reisegepäck im Transitbereich überprüft, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Die Kantonspolizei fand im doppelten Boden eines Koffers rund 2 Kilogramm Kokain. Die Drogen wurden sichergestellt und die Frau verhaftet. (mcp)