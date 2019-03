Zwei Personen nach Wohnungsbrand ins Spital gebracht

Kurz nach 20 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung in der Parterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in Glattbrugg (Stadt Opfikon) bemerkt. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, wurde der Brandherd in der Küche durch die Feuerwehr rasch gelöscht. Die insgesamt elf anwesenden Hausbewohner konnten das Haus selbstständig verlassen.

Wegen der grossen Rauchentwicklung wurden alle Hausbewohner in einer Grossraumambulanz von Schutz & Rettung Zürich vorsorglich untersucht. Zwei Frauen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital gefahren werden. Die übrigen Bewohner blieben unverletzt.

Pfanne als Ursache

Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Gemäss ersten Abklärungen des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich steht als Ursache des Feuers eine Pfanne auf dem Herd im Vordergrund.

Nebst der Kantonspolizei Zürich standen die Stützpunktfeuerwehr Opfikon, Schutz & Rettung mit einer Grossraumambulanz, vier Rettungswagen und zwei Notärzten sowie die Stadtpolizeien Kloten und Opfikon im Einsatz. (mst)