Zwei Pumpwerke vom Netz genommen

Aufgrund der Neueinstufung von Chlorothalonil-Sulfonsäure als relevanter Giftstoff (Metabolit) durch das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen sehen sich momentan viele Gemeinden veranlasst zu reagieren. Eine Entwarnung kam gestern aus der Gemeinde Stadel, dort seien keine Grenzwerte überschritten worden. Zwar seien Rückstände des Abbaustoffes von Chlorothalonil nachgewiesen worden, aber der Wert von 0,047 Mikrogramm liegt in Stadel unter der Hälfte des zulässigen Grenzwertes von 0,1 Mikrogramm.

Überschritten wurde dieser Grenzwert hingegen an zwei Standorten im Netz der Gruppenwasserversorgung Lattenbuck. Dieser Zweckverband umfasst ein Gebiet von sieben Gemeinden im Glattal und versorgt rund 63000 Personen. Unter anderem gehören auch Bassersdorf, Nürensdorf, Dietlikon und Wallisellen dazu. Als Sofortmassnahme habe man die zwei betroffenen Grundwasserpumpwerke bis auf weiteres vom Netz genommen, heisst es seitens der Verantwortlichen.

Offenbar handelt es sich um zwei Grundwasserpumpwerke in der Gemeinde Bassersdorf, wobei das vom Zweckverband nicht näher kommuniziert wird. Die Trinkwasserversorgung erfolgt nun aus den übrigen neun Grundwasserpumpwerken, aus Quellen sowie durch Fremdwasserbezug aus Winterthur und Zürich (See­wasser).

Mitte August veröffentlichte das Bundesamt für Umwelt einen Bericht zur Qualität des Schweizer Grundwassers und sorgte für einiges Aufsehen: Es stellte sich heraus, dass der Kanton Zürich beim Abbaustoff des Fungizids Chlorothalonil mit Abstand am meisten Überschreitungen verzeichnet. In über der Hälfte aller untersuchten 92 Messstellen konnten Rückstände gemessen werden. Und an 29 Orten wurde der Grenzwert überschritten – bis zum 13-Fachen dessen, was erlaubt wäre.

Mehrere Gemeinden belastet

Die genauen Standorte der belasteten Messstellen wollte der Kanton Zürich zunächst nicht verraten. Doch in den letzten Wochen wurden allmählich immer mehr Informationen aus den einzelnen Gemeinden und von Versorgern publik. Nebst dem Weinland, wo die höchsten Werte gemessen wurden, traten auch in mindestens zehn Gemeinden im Unterland zu hohe Werte auf. Betroffen sind unter anderem Eglisau und Oberglatt. Dort teilten die Verantwortlichen mit, das Wasser werde mit See- oder Rheinwasser verdünnt, wodurch der Grenzwert letztlich unterschritten werden kann.