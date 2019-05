Zwei Rentner ergaunern Leistungen

Wer in Bülach Ergänzungsleistungen (EL) bezieht, dessen Anspruch wird alle ein bis zwei Jahre überprüft. In zwei Fällen hat eine solche Überprüfung zur Aufdeckung eines betrügerischen Bezugs beigetragen. Die beiden Männer, ein Österreicher und ein Italiener, sind nun von der Staatsanwaltschaft schuldig gesprochen und gebüsst worden. Sie müssen insgesamt rund 60'000 Franken zurückzahlen. Das gab die Stadt Bülach bekannt.

Profitiert und geschwiegen

Der Österreicher bezog seit 2009 Ergänzungsleistungen. Im Oktober 2015 änderte sich sein Einkommen erstmals. Ab diesem Zeitpunkt erhielt er eine Altersrente aus Deutschland, im Februar 2016 kam eine weitere aus Österreich dazu. Einnahmen, die der Mann eigentlich hätte offenlegen müssen. Doch selbst als er bei der periodischen Überprüfung die entsprechende Frage beantworten musste, verschwieg er die zusätzlichen Einkünfte. Damit gab sich die Abteilung Soziales und Gesundheit der Stadt Bülach jedoch nicht zufrieden und nahm weitere Abklärungen vor. Diese brachten den Betrug ans Licht.

Die Stadt erstattete Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland. Das Urteil: 300 Franken Busse. Ausserdem muss der Mann die zu viel bezogenen Leistungen in der Höhe von 37'645 Franken zurückzahlen und die Verfahrenskosten von 800 Franken begleichen.

Auch ein Italiener versuchte es mit Verheimlichen. Der Mann ist in seinem Heimatland Miteigentümer einer Liegenschaft und erhält dadurch Mietzinseinnahmen. Ausserdem besitzt er in Italien Bankkonten und Postobligationen. All das verschwieg er der EL-Stelle, als er 2013 erstmals Leistungen bezog. Auch später rückte er nie mit der Wahrheit heraus – bis auch ihm die Abteilung Soziales und Gesundheit auf die Schliche kam. Er muss nun 21'405 Franken zurückzahlen. Hinzu kommen 800 Franken für die Verfahrenskosten und 400 Franken Busse.

«Es ist nicht selten, dass bei den Überprüfungen und Beratungsgesprächen Unregelmässigkeiten auftauchen», sagt Daniel Knöpfli, Leiter Soziales und Gesundheit der Stadt Bülach. Etwa dann, wenn jemand von Auslandferien im eigenen Haus erzähle oder gewisse Fragen nur ausweichend beantworte. Da würde man dann hellhörig und nehme weitere Abklärungen vor.

In der Stadt Bülach beziehen rund 600 Personen Ergänzungsleistungen, ausserdem betreut man die Gemeinden Winkel und Wasterkingen. 80 der 162 Zürcher Gemeinden haben keine eigene EL-Stelle mehr. Sie übertragen diese Aufgabe der Sozialversicherungsanstalt des Kantons (SVA). 6091 Dossiers betreute die SVA im Jahr 2018. Durchschnittlich erhielt ein AHV-Bezüger rund 20'000 Franken Zusatzleistungen pro Jahr, ein IV-Bezüger 23'300 Franken. Anträge und Überprüfung werden auf administrativem Weg erledigt.

Für Daniel Knöpfli dienen die persönlichen Gespräche mit den Bezügern von Ergänzungsleistungen in erster Linie der Beratung: «Unsere Sozialversicherungsleute können sie an weitere Fachstellen vermitteln, wie die lokale Anlaufstelle 60 plus, die sie in Bezug auf einen Vorsorgeauftrag oder eine Patientenverfügung berät», sagt er.

Appell an die Ehrlichkeit

Bis es, wie im Falle der beiden nun Schuldiggesprochenen, zu einer Anzeige kommt, brauche es relativ viel. «Wir machen das erst, wenn wir uns sicher sind, dass ein Betrug vorliegt.» Bereits 2016 sorgte ein Fall aus Bülach für Schlagzeilen. Damals wurde eine IV-Rentnerin verurteilt, die bei der Anmeldung der EL verschwiegen hatte, dass sie in Bosnien-Herzegowina zwei Liegenschaften besass.

Wenn man mit solchen Fällen an die Öffentlichkeit gehe, erhoffe man sich davon eine präventive Wirkung, sagt Knöpfli. «Es ist ein Appell, von Beginn weg mit offenen Karten zu spielen.» (zuonline.ch)